据 CNBC 报道，分析师透露，索尼在降低其旗舰游戏主机 PlayStation 5 的销售预期后，可能会在今年发布一款升级版主机。

分析师表示，此举旨在提升玩家对 PS5 的兴趣，并提供更强大的硬件，以迎接 2025 年备受期待的游戏《GTA 6》的发售。索尼暂未对此消息作出回应。

首发于 2020 年 11 月的 PS5 目前已上市超过 3 年。索尼此前下调了截至 2024 年 3 月财年的 PS5 销售预期，从 2500 万台下调至 2100 万台。公司高管在上周的财报电话会议上表示，他们预计从下一个财年开始，PS5 的销量将“逐步下滑”。

在过去的多个主机生命周期中，游戏公司都曾通过推出升级版硬件来提振销量。例如，索尼在前代主机 PS4 上架约三年后推出了“Pro”版本。分析师们现在预计索尼将推出 PlayStation 5 Pro。

东京游戏咨询公司 Kantan Games 的首席执行官 Serkan Toto 表示：“游戏行业普遍认为，索尼将在 2024 年下半年推出 PS5 Pro。随着 2025 年《GTA 6》的发售，索尼希望拥有强劲的硬件来迎接这款将提振整个游戏行业的作品。”

去年，索尼推出了一款轻微升级的 PS5，以及一款名为 PlayStation Portal 的串流掌机，但 PS5 Pro 预计将带来更大幅度的升级。

尽管玩家对新款主机的期待日益升高，索尼仍面临着一个重大挑战——其核心游戏业务的利润率已接近十年低点。

在财报电话会议上，索尼管理层表示，其游戏业务的目标是“优化销售，更加注重利润平衡”。

Omdia 的资深首席分析师 George Jijiashvili 表示，这可能意味着即使 PS5 Pro 发布，索尼也不会像过去那样降低现有 PS5 的价格。Jijiashvili 说：“因此，索尼推出 PS5 Pro 但硬件销量同比下降的可能性很大。”