data.ai 发布了 2024 年 1 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：
2024 年 1 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。腾讯、点点互动、米哈游继续维持良好的营收表现，并实现海外营收破 1 亿美元。其中，GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）在 1 月初开启多个新年主题活动，并同时更新“红莲：暗影”与“神罚再临”卡池，收入迎来激增，也帮助腾讯本期营收环比上涨 9%。点点互动与米哈游海外用户支出则主要分别来自 Whiteout Survival 和 Genshin Impact（原神）。本期出海收入排行榜新晋发行商为Joy Net Games，其发行的菇勇者传说在韩国、港澳台市场合计营收超 8600 万美元，是之前一个月的 2 倍还多，进而快速奠定了发行商榜单第 4 名的好成绩。其余排名上升明显的发行商还包括Onefun、悠星网络、MicroFun、心动网络、SP-Game以及益世界。
RPG 手游继续强势吸金
本期多家发行商收入排名提升得益于旗下RPG手游的出色表现，再次证明了RPG赛道的巨大潜力。悠星网络发行的 Arknights（明日方舟）以及 Blue Archive（蔚蓝档案）双双迎来收入提升，帮助发行商再进 3 名，来到第 9。明日方舟海外服于 1 月 16 日更新“So Long, Adele”新故事线，并同步开启新干员招募等活动，收入环比提升 118%，而蔚蓝档案则在 1 月相继推出“寻找隐藏的遗迹”、“全面突击”、新角色泳装皮肤等多项更新，收入涨幅达 74%。SP-Game发行的全新MMORPG手游源进化在台湾地区吸金表现良好，帮助发行商收入环比增长 32%。益世界旗下帝国养成RPG手游おねがい社長！迎来3.5周年庆，仅日服便实现约 260 万用户支出增长，其台服版本也在与电影《金手指》联动下取得显著增长。益世界本期排名顺利上升 6 位至第 29。同样在台湾市场有着突出表现的还有心动网络发行的放置RPG新游出发吧麦芬。该游戏上线不到一周便成功登顶台湾地区游戏畅销榜，并成功帮助发行商重回出海收入榜前三十。
其余公司榜单情况请参考榜单图片。
2024 年 1 月中国手游出海表现总结：新年时期用户付费意愿高涨。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 8.2 亿美元，环比提升 17%。实际上，2024 年 1 月全球手游用户支出均较上一月份也提高了 1%，这一方面反映了新年期间用户高涨的付费意愿，另一方面也展示出头部手游优质的活动运营策略。榜单第一依旧由点点互动 Whiteout Survival 霸占，游戏于 1 月底同时推出新年与情人节活动，并加入全新英雄，拉动收入环比增长 13%。data.ai Intelligence 预估，截至目前该游戏在全球累计营收已突破 5.3 亿美元。菇勇者传说 于 2023 年 12 月底上线韩国之后，下载量与收入突飞猛进，并在本期成功超越原神 成为用户支出第二高的出海手游。后者尽管排名较上月未发生变化，但依旧凭借 1 月中旬的版本卡池更新实现收入环比增长 23%。
依靠新年活动运营实现收入排名显著提升的游戏包括 GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）、Arknights（明日方舟）以及 Blue Archive（蔚蓝档案）、Ensemble Stars Music（偶像梦幻祭Music）以及 Pixel Heroes（马赛克英雄）。偶像梦幻祭Music 推出的“恭贺新年！抽签”活动以及限时招募帮助游戏单日最高营收突破 110 万美元。马赛克英雄日服开启大型新年活动，并邀请当地人气演员椛島光参与新年广告录制，加之新英雄的登场，使游戏在日本市场迎来一波收入增长，排名顺势来到第 17 名。以上两款游戏在日本用户支出份额均达到了 80% 以上。
本期多款 4X 行军战斗游戏也迎来收入排名上升，包括 Last War（上升 8 位）、Last Shelter （上升 2 位）、The Ants（上升 2 位）等。其中 Last War 韩国用户支出份额已超越美国，两个市场在本期贡献用户支出分别达 1700 万美元、1300 万美元。
其余游戏榜单情况请参考榜单图片。
重点关注
菇勇者传说
Joy Net Games
菇勇者传说是Joy Net Games发行的一款卡通风格放置RPG手游。游戏以拟人蘑菇为角色，开启打怪冒险之旅。发行商利用谐音梗和魔性洗脑的广告推广成功在港澳台地区打开市场。截至 2024 年 1 月 31 日，菇勇者传说在港澳台地区累计下载量已突破 110 万次，用户支出更是达到约 7000 万美元。在港澳台地区取得成功之后，该游戏于 2023 年 12 月底正式上线韩服版本，并依靠登录送 3000 抽的噱头迅速吸引大量用户。目前，韩国新用户已达 250 万，消费支出约 6000 万美元，成为游戏用户支出贡献最多的市场。
恋与深空
叠纸游戏
深耕乙女类手游赛道的中国发行商叠纸游戏于 1 月 17 日发行了其第 4 款大作恋与深空。新作延续了《恋与》系列世界观，是一款近未来幻想的高沉浸3D恋爱游戏。沉浸式的第一视角、精致的3D建模、丰富的互动剧情与模式使得这款游戏刚上线便获得了广大好评，在日本市场评分甚至高达 4.48。截至 2024 年 1 月，恋与深空全球累计下载量已接近 1000 万，除中国大陆外，美国、韩国、日本以及中国台湾是其最主要市场。高达 1.5 美金的 RPD 表现也反映出乙女市场不俗的付费价值。游戏距离跻身出海收入排行榜前三十仅一步之遥，本期位列第 32 名。另外，data.ai Intelligence 显示，叠纸游戏之前发布的两款游戏闪耀暖暖和恋与制作人全球用户支出已分别突破 2.7 亿美元和 1.8 亿美元。