data.ai 发布了 2024 年 1 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2024 年 1 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。腾讯、点点互动、米哈游继续维持良好的营收表现，并实现海外营收破 1 亿美元。其中，GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）在 1 月初开启多个新年主题活动，并同时更新“红莲：暗影”与“神罚再临”卡池，收入迎来激增，也帮助腾讯本期营收环比上涨 9%。点点互动与米哈游海外用户支出则主要分别来自 Whiteout Survival 和 Genshin Impact（原神）。本期出海收入排行榜新晋发行商为Joy Net Games，其发行的菇勇者传说在韩国、港澳台市场合计营收超 8600 万美元，是之前一个月的 2 倍还多，进而快速奠定了发行商榜单第 4 名的好成绩。其余排名上升明显的发行商还包括Onefun、悠星网络、MicroFun、心动网络、SP-Game以及益世界。

RPG 手游继续强势吸金

本期多家发行商收入排名提升得益于旗下RPG手游的出色表现，再次证明了RPG赛道的巨大潜力。悠星网络发行的 Arknights（明日方舟）以及 Blue Archive（蔚蓝档案）双双迎来收入提升，帮助发行商再进 3 名，来到第 9。明日方舟海外服于 1 月 16 日更新“So Long, Adele”新故事线，并同步开启新干员招募等活动，收入环比提升 118%，而蔚蓝档案则在 1 月相继推出“寻找隐藏的遗迹”、“全面突击”、新角色泳装皮肤等多项更新，收入涨幅达 74%。SP-Game发行的全新MMORPG手游源进化在台湾地区吸金表现良好，帮助发行商收入环比增长 32%。益世界旗下帝国养成RPG手游おねがい社長！迎来3.5周年庆，仅日服便实现约 260 万用户支出增长，其台服版本也在与电影《金手指》联动下取得显著增长。益世界本期排名顺利上升 6 位至第 29。同样在台湾市场有着突出表现的还有心动网络发行的放置RPG新游出发吧麦芬。该游戏上线不到一周便成功登顶台湾地区游戏畅销榜，并成功帮助发行商重回出海收入榜前三十。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2024 年 1 月中国手游出海表现总结：新年时期用户付费意愿高涨。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 8.2 亿美元，环比提升 17%。实际上，2024 年 1 月全球手游用户支出均较上一月份也提高了 1%，这一方面反映了新年期间用户高涨的付费意愿，另一方面也展示出头部手游优质的活动运营策略。榜单第一依旧由点点互动 Whiteout Survival 霸占，游戏于 1 月底同时推出新年与情人节活动，并加入全新英雄，拉动收入环比增长 13%。data.ai Intelligence 预估，截至目前该游戏在全球累计营收已突破 5.3 亿美元。菇勇者传说 于 2023 年 12 月底上线韩国之后，下载量与收入突飞猛进，并在本期成功超越原神 成为用户支出第二高的出海手游。后者尽管排名较上月未发生变化，但依旧凭借 1 月中旬的版本卡池更新实现收入环比增长 23%。

依靠新年活动运营实现收入排名显著提升的游戏包括 GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）、Arknights（明日方舟）以及 Blue Archive（蔚蓝档案）、Ensemble Stars Music（偶像梦幻祭Music）以及 Pixel Heroes（马赛克英雄）。偶像梦幻祭Music 推出的“恭贺新年！抽签”活动以及限时招募帮助游戏单日最高营收突破 110 万美元。马赛克英雄日服开启大型新年活动，并邀请当地人气演员椛島光参与新年广告录制，加之新英雄的登场，使游戏在日本市场迎来一波收入增长，排名顺势来到第 17 名。以上两款游戏在日本用户支出份额均达到了 80% 以上。

本期多款 4X 行军战斗游戏也迎来收入排名上升，包括 Last War（上升 8 位）、Last Shelter （上升 2 位）、The Ants（上升 2 位）等。其中 Last War 韩国用户支出份额已超越美国，两个市场在本期贡献用户支出分别达 1700 万美元、1300 万美元。

其余游戏榜单情况请参考榜单图片。