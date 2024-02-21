动点出海获悉，总部位于新加坡的金融科技公司UNOAsia已于日前宣布获得了一笔3210万美元规模的Pre-B轮融资。

据了解，本次融资由股权融资和债务融资的形式共同构成，投资方包括Gateway Partners、Creador Private Equity以及Nextinfinity Management。有数据称，目前，UNOAsia已经筹集到了近7500万美元融资。

UNOAsia成立于2020年，主要在菲律宾运营着一家名为Uno Digital Bank的数字银行（已在菲律宾央行数字银行牌照框架下获得了相关许可），并从中为当地用户提供储蓄、交易、投资以及保险等金融服务。

据透露，Uno Digital Bank自推出以来至今已有15个月的时间，而该数字银行也在此期间获得了100万个账户，累计存款额达1亿美元。此外，该公司也指出，其银行目前的不良贷款率仅为个位数。

展望未来，Uno Digital Bank表示，到今年年底，其用户群预计将增加一倍以上。而为了达成这一目标，公司计划在今年下半年推出针对中小微企业的新产品——目前，中小微企业仅占该公司用户群的10%，其余则为零售消费者。另一方面，公司还计划在未来几个月内增加人寿险、健康险等保险产品。

麦肯锡在一份数据中指出，就贷款服务而言，2022年期间，菲律宾的可触及银行贷款服务人口为6500万人，而这一数字有望在2030年时增长到8500万人，实现近30%的增幅。