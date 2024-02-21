近期，关于微软未来是否继续发行实体光盘版 Xbox 游戏的讨论引发关注。一方面，微软 2024 年第一方 3A 级大作《地狱之刃 2：塞娜的史诗》将于 5 月 21 日以纯数字形式发售，售价 50 美元；另一方面，有未经证实的报道称，微软在近期游戏部门的裁员中解散了负责将实体光盘版 Xbox 游戏送往零售店的部门。

在最近与 Game File 的访谈中，微软游戏部门 CEO 菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）被问及公司对发行实体光盘版 Xbox 游戏的计划。斯宾塞表示，虽然微软“支持实体媒介”，但“大多数 Xbox 玩家都选择以数字方式购买游戏”。

话虽如此，微软似乎暂时并没有放弃实体游戏媒介的计划。斯宾塞说：“但我可以说，我们的战略并不依赖于人们完全转向数字……淘汰实体游戏并不是我们的战略目标。”

对于有关微软关闭负责实体光盘游戏发行部门的报道，斯宾塞解释称这是游戏部门重组的一部分，并补充道：“我们仍然拥有负责实体零售的团队，其中包括负责实体门店游戏销售的团队。所以，团队调整并不是意味着我们放弃了实体游戏光盘发行能力。”

微软目前已经推出了一款没有光驱的 Xbox Series S 游戏主机。展望未来，斯宾塞指出，基于光驱的 Xbox Series X 和光驱版索尼 PlayStation 5 主机“已经成为拥有光驱的最后一批消费电子设备”。他继续说道：“这在某种程度上是一个现实问题，因为制造光驱的厂商数量在减少，成本也在上升。当你考虑我们在主机中放入的零件时，供应商和买家数量的减少会导致光驱成本的上升。”

这可能会让一些更喜欢购买光盘游戏的玩家感到担忧，因为即使游戏的数字版本不再可用，光盘仍然可以让他们畅玩这些游戏。