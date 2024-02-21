埃隆·马斯克在 X 上的一场直播活动中谈到了 Neuralink 的首位人类脑机接口受试者，“进展很好，病人似乎已经完全康复，而且目前所知的神经方面影响也并不明显”，他说。

他表示，受试者可以通过纯粹的思维移动屏幕上的鼠标，也就是说可以用“意念”操纵鼠标，Neuralink 现在正试图让受试者“通过思维尽可能多地按下按钮”，“这可能包括上下移动电脑鼠标以拖动屏幕上的方框”。

Neuralink 公司去年宣布将招募首批人体临床试验参与者，目标人群为因颈椎脊髓损伤或肌萎缩性侧索硬化症（ALS）导致四肢瘫痪的患者。

植入 Neuralink 装置的患者将能够仅靠意念控制电脑和手机，Neuralink 的首款产品也因此被形象地命名为“心灵感应”(Telepathy)。

2021 年，Neuralink 曾发布视频展示一只名叫 Pager 的九岁猕猴利用意念玩乒乓球视频游戏，以演示 Telepathy 的强大功能。

“它能够让你仅靠意念控制手机或电脑，从而间接控制几乎任何设备。首批用户将是那些肢体功能丧失的人。想象一下，如果霍金教授能够比打字员或拍卖师更快地交流，那就是我们的目标，”马斯克在社交平台上解释道。