OPPO正式发布由OPPO AI超级智能体和 AI Pro智能体开发平台组成的OPPO 1+N智能体生态战略，旨在通过全新AI战略让AI从尝鲜到常用，为用户带来更高效、自在的下一代AI体验。OPPO还联合IDC共同发布行业首个《AI手机白皮书》。

OPPO首次公布1+N智能体生态战略，以OPPO AI超级智能体和AI Pro智能体开发平台为核心组成部分，旨在满足AI手机时代下用户对新一代智慧服务体验不断增长的个性化需求，并与所有用户以及开发者一同定义AI手机标准，携手共建AI手机生态。

OPPO发布的 1+N智能体生态战略，“1”代表 OPPO AI超级智能体，能基于庞大的知识图谱、文档数据以及搜索引擎，为用户提供强大的知识能力，精准理解用户意图，给出准确结果。超级智能体还具备传统智能手机不支持的记忆能力，可以基于对用户的长期记忆以及当下的实时交互语境，给出符合个人需求的服务与反馈。同时，超级智能体还能充分调用其他多种多样的工具，在满足个性化的同时提供更无所不能的服务。

1+N智能体生态战略中的“N”代表基于OPPO AI Pro 智能体开发平台所赋能的全新智能体生态。通过AI Pro智能体开发平台，普通用户无需掌握专业的编程技能，即可通过零代码的自然语言交互，快速生成专属于用户个人的个性化AI智能体。这不仅提升了用户的参与度和体验，还使得AI智能体的开发更加全民化，实现“人人都是开发者”的AI智能体生态图景。

1+N智能体生态战略还将携手行业合作伙伴，为用户带来更多第三方智能体，提供丰富的AI服务能力，为用户带来更多元化的选择。