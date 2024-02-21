大众汽车集团今天宣布其 ID 电动汽车系列再添新成员，推出 ID.7 Tourer，这是原款快背轿车的变体，增加了载货空间，续航里程也颇具吸引力。这款旅行车在美国被称为旅行车，是欧洲中上型车中唯一的全电动选择之一。

距离大众集团推出 ID.7 的迷彩版仅一年多了，这是一款专为高管设计的五门掀背式电动汽车。该电动汽车于去年 4 月正式首次亮相，作为全电动替代品，在北美，它是中型帕萨特轿车的替代品。最初的 ID.7 目前在北美、欧洲和中国销售（称为 ID.7 Vizzion）。去年夏天在德国开始生产，此后我们了解到大众还计划专门针对欧洲提供 ID.7 的旅行版。今天，大众汽车正式推出ID.7 Tourer，并即将开启预售。一探究竟。

ID.7 Tourer 车内可容纳 5 名乘客，其货物容量为 605 升（21.4 立方英尺）。当后排座椅放倒并堆满车顶时，这款旅行版电动汽车可提供 1,714 升（60.5 立方英尺）的载货空间。

宽敞的空间总是受到欢迎，但最终说服潜在消费者购买新款 ID.7 Tourer 的可能是大众汽车所承诺的范围。它将提供两种不同的电池尺寸，大众汽车仍需要共享这两种尺寸。尽管如此，该汽车制造商表示，更大的选项预计将提供高达 685 公里（约 426 英里）的 WLTP 续航里程。

当然，它不是 EPA 系列，但对于特定的电动汽车细分市场来说，这仍然是一个具有竞争力的规格。更大的电池组还可以在直流快速充电器上实现高达 200 kW 的充电速率，在 30 分钟内从 10% 充电到 80%。

其他功能包括所有装饰上标配的增强现实平视显示器、带玻璃层的全景天窗（可在透明和不透明之间切换）以及新的健康应用程序，可在休息或充电时增强舒适度和放松度。