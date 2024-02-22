阿尔派Alpine A290全电动掀背车经历了两年多的全面开发和微调计划。新款 A290 在 6 月正式亮相前展示了浅色迷彩，并在温度可能降至 -30°C 以下的最极端天气条件下微调了其低抓地力特性。Alpine 的技术团队在这些条件下的轨道和开放道路上测试原型，以确保全面卓越。所有技术参数均经过全面测试，以保证达到所需的性能水平。与每一款 Alpine 一样，A290 特别注重动态性能。发动机响应能力、动力、驾驶精度和敏捷性都得到了最大的关注，以提供延伸至极端条件的驾驶体验。一系列设备也正在接受测试，包括加热、除雾和除霜的质量以及雪上的 ESC（电子稳定控制）。这些观点都无法在技术中心重现，只能在极冷的条件下进行验证。

在首次正式亮相时，A290 采用了 Alpine 最初的迷彩、车顶上的“A-Arrow”标志和 Alpine Blue 配色方案。该原型车首次展示了其确定的车身和经过验证的尺寸：长度 3,990 毫米，宽度 1,820 毫米，高度 1,520 毫米，轴距 2,530 毫米。A290 还推出了一款独特的 Alpine 运动方向盘，采用 Nappa 皮革制成，具有平坦的表面和中心点，让人想起赛车运动，而这正是该品牌 DNA 的一部分。它包括借鉴自 Alpine 一级方程式赛车方向盘的三项基本功能：OV（超车）、RCH（充电）和一键式访问的驾驶模式。

在这些测试中，A290 配备了高性能米其林 Pilot Alpin 5 轮胎，以测量和控制严酷冬季条件下的制动水平和驾驶精度。

自 2012 年与 A110 合作以来，Alpine 和米其林从 A290 开始，加强了全电动 Alpine 系列轮胎开发的合作伙伴关系。经过两年的工作，A290 将配备特定的 19 英寸轮胎：

– 米其林 Pilot Alpin 5 冬季轮胎

– 两款夏季运动轮胎：优化能源效率的米其林 Pilot Sport EV 和最高性能水平的米其林 Pilot Sport S5。

这三种轮胎的开发是为了增强和利用 A290 在所有驾驶条件下的性能，无论是干燥、潮湿还是冰雪覆盖。

每个轮胎都将带有基于每个 Alpine 型号编码系统的专属标记。对于 A290，这将是“A29”。这将确保客户在更换轮胎时获得完全相同的性能：安全性、续航里程、操控性、耐用性、舒适性和声学之间的完美平衡。