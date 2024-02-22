最新的中国电动汽车将于今年春天抵达英国，成为在售的最便宜的电动 SUV，其价格低于比亚迪海豚和MG ZS EV。蓝电为赛力斯集团旗下智能电动汽车品牌，于2023年3月底发布。与AITO问界品牌不同的是，蓝电品牌的产品价格更加亲民。 6p



全新 Seres 3 将由英国多品牌电动汽车经销商 IA Electric Vehicles 经销，进入英国展厅，起价仅为 29,995 英镑 OTR。

Seres 3 的内饰以其精致的仪表板设计和尖端的信息娱乐系统为特色，营造出宽敞而现代的感觉。伴随着华丽的皮革风格内饰和优雅的细节，营造出高档的内饰，同时保持轻松和实用的操作。

得益于自信的外观设计，全新Seres 3拥有与众不同的运动外观。抬高的前端设计和锐利的轮廓营造出令人印象深刻的外观，并配有独特的 18 英寸无烟煤色合金轮毂和前后 LED 灯。Seres 3 还标配 6 个安全气囊、后排座椅 ISOFIX 和综合电子辅助包。

入门级 Active 车型配备了无钥匙启动、倒车摄像头、空调和 10.25 英寸触摸屏，而顶级 Spirit（售价 31,995 英镑起）则配备了全景天窗、无线手机充电和加热功能，更加精致。前排座椅。

Seres 3 由 54kWh 锂离子电池供电，综合续航里程 (WLTP) 为 205 英里，充电仅需 30 分钟（20% 至 80%）。 120kW 电动机可在 9 秒内将 Seres 3 从静止状态加速到 62 英里/小时。