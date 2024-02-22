西班牙传统汽车制造商Hispano Suiza 正准备以其最新的全电动超级跑车再次让公众惊叹。这款全新定制汽车将搭载 Carmen Sagrera，将于今年晚些时候上市，以向 Hispano Suiza 悠久的历史致敬，并承诺进行一些更具运动性的改进，同时保留该品牌的“超豪华”设计理念。

Hispano Suiza 是一家来自西班牙的精品汽车制造商，拥有近一个多世纪的经验。该品牌最初成立于 1904 年，在 1900 年代初至中期通过生产豪华汽车、飞机发动机、卡车和武器而建立了卓越的声誉。这个名字在十多年前重新出现，专门针对超级跑车，此后，这一重点又转向了一种独一无二的高性能电动汽车。这种复兴始于 2019 年，一款名为 Carmen 的新型电动超级跑车的首次亮相。

Hispano Suiza 仅限量 24 辆，为客户提供完整的定制服务，提供 1,904 种可能的设计组合，确保没有两辆车是相同的。似乎这已经足够独特了，Hispano Suiza 宣布推出一款名为Carmen Boulogne的超级跑车新型号，仅限量生产 5 辆，每辆售价至少 193 万美元。

这使得卡门·布洛涅 (Carmen Boulogne) 在我们的全球最昂贵电动汽车名单中占有一席之地。作为加演，Hispano Suiza 刚刚预览了 Carmen 的另一种新型号，称为 Sagrera。今天发布的预告视频并没有给我们带来太多信息，但我们了解到，与前代产品相比，它将更加运动，采用碳纤维覆盖，并且提供更好的续航里程。

这家西班牙汽车制造商分享了有关其第三款全电动车型的一些令人兴奋的细节，并表示它将作为“公司 120 年历史的理想见证”。这款电动超级跑车由 Francesc Arenas 设计，他自 2017 年以来一直在 Hispano Suiza 工作，后端将由巨大的外露碳纤维扰流板“主导”。Sagrera 命名法是对 Hispano Suiza 根源的另一个致敬，因为它来自巴塞罗那的一个地区，该汽车制造商于 1907 年在那里建立了第一家大型生产设施。

该公司表示，Carmen Sagrera 将保持与其兄弟姐妹类似的“超豪华”设计理念，但配备更大的电池。 Hispano Suiza 表示，新款 Carmen 超级跑车的容量为 103 kWh，续航里程更远。相比之下，Boulogne 采用 80 kWh 电池组，全电动续航里程可达 400 公里（249 英里）。

上一代产品基于 700V 平台，提供 1,160 Nm 扭矩等性能规格，并且在 2.6 秒内从 0 加速到 100 公里/小时（0-62 英里/小时）。我们预计 Hispano Suiza 的新款运动版 Carmen 即将上市，能够超越这些规格。

据该汽车制造商称，Carmen Sagrera 将于 2024 年 6 月亮相，以纪念其诞生 120 周年。当这种情况发生时，我们希望更多地了解这款定制电动超级跑车的性能、将制造多少辆，以及每辆可能需要花费多少数百万美元。