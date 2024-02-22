印度智能移动解决方案提供商现代汽车印度公司宣布，其超高速公共电动汽车充电网络已成功扩展到印度主要高速公路和城市。

该公司已扩展到总共 11 个超快速充电站，每个充电站拥有 3 个充电点，其中包括 DC 150 kW、DC 60 kW 和 DC 30 kW 容量各一台，作为 HMIL 引领电动汽车在全球普及的目标的一部分。印度，减轻城际和城内旅行的里程焦虑。

扩展的超快速充电器公共充电网络覆盖孟买、浦那、艾哈迈达巴德、海得拉巴、古鲁格拉姆和班加罗尔等六个主要城市以及德里-昌迪加尔、德里-斋浦尔、海得拉巴-维杰亚瓦达、孟买-苏拉特等五个主要高速公路地点和孟买-纳西克。大多数充电器都全天候运行，以便于客户使用，并且可供所有现代和非现代客户使用。为了进一步增强客户体验，这些充电站还将配备专门的人力，并且附近将设有多个客户设施，例如咖啡店和餐馆，以满足客户在车辆充电时的所有需求。

借助这些超快速直流充电器，客户将获得快速充电体验，尤其是现代 IONIQ 5 客户，他们将能够在 21 分钟内将车辆从 10% 充电到 80%。可以以极具吸引力的价格预订充电课程，30 kW 充电器每台 18 印度卢比，60 kW 充电器每台 21 印度卢比，150 kW 充电器每台 24 印度卢比。电动汽车充电站可在现代汽车名为 myHyundai 的 EV Charge 下查看，用于发现充电器、导航至充电器、预先预订充电槽、数字支付和充电状态监控。除了这些超快速充电器之外，myHyundai 应用程序中的“EV Charge”中还映射了超过 2900 个充电点，以方便客户。该应用程序对所有现代以及非现代电动汽车用户开放并可访问。现代汽车计划在 2024 年将其超快速充电站扩展到 10 个或更多新地点。这些站点将位于印度各地，现代汽车致力于增强现代汽车以及非现代电动汽车用户的整体电动汽车体验。

此外，根据 24 年 1 月举行的最近结束的全球投资者会议上与泰米尔纳德邦政府达成的协议，现代汽车印度公司计划到 2027 年安装 100 个充电站。