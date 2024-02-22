微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）近日在访谈节目中表示，如果人类现在不采取行动遏制或者关闭人工智能（AI），那么《终结者》电影中的场景极有可能在未来真实上演。

史密斯接受 EL PAÍS 采访时强调，监管和限制是人工智能的关键。史密斯部分采访内容如下：

我个人认为 AI 是地球上最先进的技术，因此我们要提出的合理的要求，至少像牛奶一样有着安全监管。

我们在超市买牛奶的时候，通常不需要担心是否可以安全饮用，因为我们知道产品质量受到监管，知道存在安全底线。

史密斯表示公共汽车和火车都设计了紧急制动装置，而人工智能同样要有类似的概念：

引入和实施这个概念，是帮助人类更好地应对人类生存危机，避免失控的人工智能未来反过来掌控人类。

这就像每一部《终结者》电影，以及至少 50 部类似题材的科幻电影，我在这个行业工作了 30 年，其中一件事让我印象深刻，那就是生活往往会模仿艺术。

令人惊奇的是，竟然有 50 部电影的情节是相同的：一台能够独立思考的机器决定奴役或毁灭人类，人类进行反击并通过关闭机器取得胜利。

这说明了什么？我们最好有办法减缓或关闭人工智能，尤其是当它控制着像关键基础设施这样的自动化系统时。