小鹏汽车今天宣布与阿联酋经销商集团Ali&Sons建立战略合作伙伴关系。随着小鹏汽车加速布局出海2.0战略，越来越多的海外优质经销商选择加入小鹏汽车合作伙伴行列，共同致力于将搭载最新技术的智能电动汽车带给当地消费者。截至目前，小鹏汽车在中东非市场已与阿联酋经销商集团Ali&Sons、埃及RAYA集团、阿塞拜疆SR集团、约旦T Gargour&Fils集团、黎巴嫩Gargour Asia SAL集团达成战略合作伙伴关系，小鹏汽车多款车型将于第二季度起在中东非五国上市并交付。

小鹏汽车凭借产品和技术创新实力，2024年将以智能领先战略加速海外市场拓展步伐。此次与中东非五国经销商集团达成战略合作后，小鹏汽车将从Q3开始在阿联酋销售小鹏G6和G9两款SUV车型。小鹏G6、G9是基于全球市场开发的车型，是搭建在小鹏SEPA 2.0 「扶摇」全域智能进化架构上的产品，重新定义了高端智能电动汽车标准。同时，小鹏P7、G9 将于Q2在约旦、黎巴嫩启动交付，Q3在埃及启动交付。

与中东非市场的合作，标志着小鹏汽车在全球化道路上又迈出重要的“第一步”。阿联酋、阿塞拜疆、埃及分别是小鹏汽车进入海湾地区、中亚地区、非洲地区的第一个新市场。同时，今年还将扩展包括德国、英国、意大利和法国在内的其他欧洲市场。2024年，小鹏汽车将通过聚焦欧洲和潜在的中东非地区，推出更多适配车型上市交付，以增加销售和市场份额。

随着智能驾驶产业化加速，有关行业机构预测国内乘用车出口在2024年有望达到500万台。小鹏汽车全面加速出海2.0，持续聚焦智能化、本地化战略，同时也在不断进行技术、产品及商业模式创新，致力于为海外消费者提供高质量、高性价比、符合当地市场需求的产品。小鹏汽车领先的智能化、电动化水平，在为全球绿色低碳转型做出积极贡献的同时，也让民族品牌走向海外，让中国创新走向世界，成为中国智造的一张亮眼名片。