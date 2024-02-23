年轻且崭露头角的电动船开发商 Arc Boat Company 刚刚推出了其第二款型号——一款名为 Arc Sport 的大众市场电动尾波船。 Arc 拥有大量电池且不缺乏马力，将其最新的全电动船舶产品视为进入迫切需要现代化的细分市场的跳板，并打算通过提供“前所未有的性能”来实现这一目标。

Arc Boat Company 成立于 2021 年 1 月，是一家由风险投资支持的初创公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶，目前运营资金为 1.1 亿美元。在过去的三年里，其由来自 SpaceX、Tesla、Rivian 和 Lyft 等公司的前火箭工程师和电动汽车专家组成的团队已经超过了 100 名员工，并成功交付了其第一个产品——Arc One。这家初创公司将其对 Arc One 的再演描述为“最先进的入水尾波船”。 Arc Sport 将航空航天工程与电动汽车技术和先进软件相结合，技术先进且功能强大。

电动尾波船配备 226 kWh 电池组，为 570 马力的电机提供动力。 Arc 表示，全电动 Sport 的扭矩是市场上大多数优质尾波船的两倍以上。

该公司不愿透露有关充电速率的具体信息，但表示 Arc Sport 将支持 1 级、2 级和直流快速充电，并且可以使用 2 级交流插头过夜充电。 Arc 表示，电动尾波船平均应支持 4-5 小时的活跃使用时间，包括大量的牵引，但如果以较低的速度巡航，则可以全天使用。说到这里，Arc Sport 的最佳巡航速度在 20 英里/小时以上，但最高时速可达 40 英里/小时（受软件限制）。