在咖啡日益向咖啡豆产地和咖啡豆风味内卷的当下，一些探索者也正尝试另辟蹊径、试图从其他方面打造出自身的不同点。

总部位于新加坡的无豆咖啡初创公司Prefer日前宣布，已经获得了一笔200万美元的种子轮融资。

据透露，这笔融资由Forge Ventures领投，500 Global、A*ccelerate、Better Bite Ventures、Sopoong Ventures、SEEDS Capital、Entrepreneur First和Pickup Coffee（菲律宾咖啡品牌）参投。根据声明，本次融资将会重点推动Prefer针对生产设施产能的提升，并从新加坡和菲律宾开始，让公司扩大其研磨咖啡和即饮瓶装饮料方面的生产。

作为Prefer的成立出发点，该公司表示，在巴西、印尼、越南等咖啡豆主产地，气候变暖正在越来越影响这些作物的产量。并且有数据预测，到2050年，将有50%的咖啡农田不再适合使用。因此，随着咖啡需求的持续上升，Prefer希望致力于让咖啡免受气候变化的影响，为消费者带来“美味、实惠且可持续的咖啡。”

据介绍，Prefer的专有发酵技术能对剩余面包、豆浆和废谷物进行升级改造，并从中创造出不含咖啡因“无豆咖啡”，同时提供与传统咖啡相同的香气、味道和冲泡体验。

此外，针对那些对咖啡因有需求的消费者，Prefer也能提供低咖啡因咖啡和含咖啡因的冷泡产品——Prefer会购买咖啡因粉并将其纳入其配方中，而其咖啡因含量可以根据顾客的需求定制。

目前，在市场表现方面，Prefer主要向新加坡12个地点的B2B客户（如Dough、Foreword Coffee Roasters以及部分SaladStop!店铺）供应与现有浓缩咖啡机兼容的研磨咖啡。而尽管Prefer没有透露其产品定价，据透露，其产品有望比当前的阿拉比卡豆供产品更实惠。此外，Prefer也表示，将在今年公布更多合作伙伴。