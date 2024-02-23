“纯电新物种”比亚迪海豚荣耀版正式上市，官方指导价格为9.98万元-12.98万元。海豚荣耀版增配又减价，通过1项性能提升、3项设计进阶、6项配置升级和新增302KM活力版，实现综合实力的全维进阶，全面满足用户的出行需求。

“纯电新物种”比亚迪海豚荣耀版正式上市，官方指导价格为9.98万元-12.98万元。海豚荣耀版增配减价，通过1项性能提升、3项设计进阶、6项配置升级和新增302KM活力版，实现综合实力的全维进阶，全面满足用户的出行需求。

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全维进阶，持续提升用户出行体验

基于坚实技术基础和独特造型设计，海豚以萌动、聪慧、治愈和靠谱的精品形象，全面刷新用户对A0级轿车的认知，收获超60万用户的青睐。随着用户群体不断扩大，人们对海豚的需求也更加多样化。

比亚迪海洋网以用户为中心，听取用户的建议，围绕用户切实需求提升海豚产品力。在延续海豚“冠军基因”的基础上，海豚荣耀版以产品力的全维进阶，持续提升用户出行体验。

海豚荣耀版全系升级后四连杆独立悬架，结合前奔驰底盘专家汉斯团队的精心调校，以高品质的驾乘质感，全面满足用户对舒适与操控的更高要求。

新车新增“亚特兰蒂斯灰”和“热浪绯红”两款纯色车身，海豚荣耀版提供6种纯色和2种双色车身，丰富配色为用户带来更具个性的心动选择。并将自由版、时尚版16英寸轮毂造型升级为五孔花鳍轮毂，在动静之间，将水面层层涟漪与海豚自由畅泳巧妙融合，彰显时尚品味。

便利配置方面，海豚荣耀版全系前排充电孔升级为Type A+C组合，Type-C接口支持60W快充，并将时尚版和骑士版的前排手机无线充电功率升级为50W，搭配主动散热风扇，满足不同型号手机充电需求的同时，降低系统充电温度，提高手机电池使用寿命。

为了提升车内空间布局的灵活性，海豚荣耀版还全系配备后备厢分层盖板，可与座椅实现全平对接，百变空间更实用。

此外，海豚荣耀版全系方向盘升级为4向可调，时尚版及以上款型升级的前排座椅还增加了同级少有的座椅通风，配合原有座椅加热功能，出行更舒适。搭配后排隐私玻璃，在提升内饰品质感和空间私密性的同时，进一步降低夏季的车内温度，让后排乘客倍感清凉。

海豚荣耀版还新增302KM活力版，满足通勤距离短、对续航里程需求没那么长的用户选择。

e平台 3.0首款车型，冠军基因更显冠军本色

作为A0级细分市场实至名归的冠军车型，海豚不仅是海洋车系的首款车型，也是基于e平台 3.0打造的首款量产车。e平台3.0有的放矢地从技术层面解决了新能源用户的痛点，并赋予海豚美学、安全、高效、智能的全维领先优势，成为海豚的“冠军基因”。

海豚以A0级尺寸为用户带来A+级舒适空间；采用高安全长寿命刀片电池，从源头解决用户后顾之忧；全球首款八合一电动力总成，全系标配宽温域高效热泵系统，行业首创电池包冷媒直冷直热技术，是效率和冬季续航的保证；DiLink智能网联系统和DiPilot智能驾驶辅助系统，以颠覆式体验刷新用户对A0级车型智能化的认知。

凭借硬核实力，自2021年8月上市后，海豚迅速成为市场上炙手可热的现象级爆款，创造了业内罕见的“海豚速度”。自2021年11月首次夺得A0级轿车市场月销冠军后，海豚在2022年以断层领先的优势登顶A0级市场年度销量冠军，2023年以367,419辆的成绩蝉联A0级市场年度销量冠军，创造了A0级车型年销新纪录，以“冠军实力”书写了业内新神话。

在“冠军车型”海豚的带动下，A0级轿车市场份额从2021年海豚上市初期的3.2%稳步增长至2023年底的4.2%。海豚的“冠军效应”让A0级细分市场重现活力，让过去单纯以价格取胜的A0级车型，转向以用户体验为核心驱动，品、价皆优的新格局，引领行业在新赛道高质量发展。

同时，A0级轿车中新能源车的占比从2021年的17.4%升至2023年的70.9%，海豚的占比超过了一半。海豚开辟了新的蓝海市场，加速推动了A0级轿车市场的电动化高质量化发展。