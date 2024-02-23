全电动 MINI Cooper将现代生态驾驶与品牌特有的驾驶乐趣融为一体。与整个新 MINI 车型系列一样，MINI Cooper E 也有四种重新设计的车辆装饰。

经典装饰提供富有表现力的车身颜色和对比鲜明的车顶饰面。标志性 MINI 三门车型的纯粹设计在 Sunny Side Yellow 中显得格外富有表现力，与白色的车顶和后视镜盖形成鲜明对比。

在这个装饰级别中，驾驶舱的表面覆盖着黑色和蓝色两种色调的针织材料。这与由 Vescin 制成的高品质合成皮革座椅形成了时尚的对比。它们有灰色或黑色可供选择，并带有穿孔千鸟格图案。

“凭借全新全电动 MINI Cooper E，我们为全新MINI家族提供了绝佳的入门级选择。它的 184 马力保证了令人兴奋的敏捷性和令人兴奋的加速，而无需任何牺牲。” MINI 负责人 Stefanie Wurst 说道。

运动型方向盘的直接操控给驾驶舱带来最大的情感。增加的轮距和更长的轴距优化了苛刻驾驶条件下的动力。电机的直接动力传输最大限度地体现了品牌特有的卡丁车感觉。

MINI Cooper E 电池的能量为 40.7 kWh，在 WLTP 测试循环中的续航里程达到 305 公里（189.5 英里）。在路上，使用高达 75 kW 的直流输出充电 28 分钟就足以将 MINI Cooper E 电池充电 10% 至 80%。

135千瓦/184马力的电驱动可以随时获得290牛米的最大扭矩。因此，车辆在 7.3 秒内从 0 加速到 100 公里/小时（0-62 英里/小时）。

典型的 MINI 比例塑造了车辆的轮廓。紧凑的尺寸使操作和寻找停车位变得更加容易。车头，MINI圆形前大灯和八角形前格栅构成了MINI特有的前脸。 LED 车头灯具有独特的灯光特征，凸显了 MINI Cooper E 的独特外观。各种经过空气动力学优化的设计可用于 16 至 18 英寸的轮圈尺寸。

主动巡航控制系统自动控制与前方车辆的距离并持续监控道路。通过这种方式，可以及早发现交通繁忙时的潜在危险情况。停车助手会自动识别停车位，并只需按一下按钮即可接管自动停车过程。