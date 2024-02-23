保时捷庆祝成立 75 周年2023 年，Mission X 超级跑车将迎来周年纪念日。这个概念让我们得以一睹电力的未来，但自那以后就没有太多消息了。不过最近，保时捷首席执行官奥利弗·布鲁姆表示，是否将这款车投入生产的决定将在今年晚些时候做出。

保时捷的负责人告诉澳大利亚杂志CarSales，去年 6 月 Mission X 首次亮相后收到的反馈“非常积极”。这位55岁的高管表示，“这对我们做汽车来说是一个很大的动力。”如果获得批准，它将成为祖文豪森继959、Carrera GT 和 918 Spyder 之后的第四款超级跑车旗舰产品。

保时捷对这一壮观概念车的技术规格守口如瓶，但我们确实知道 Mission X 长约 177.1 英寸，宽 78.7 英寸，高不到 47.2 英寸。它的轴距为 107.5 英寸，车轮交错（前 20 英寸，后 21 英寸），电池组安装在座椅后面。当这个概念首次亮相时，我们被告知这款超级跑车的功率重量比至少为每 1 公斤（2.2 磅）一马力。

保时捷还宣称比911 GT3 RS (992)更高的下压力，后者在 124 英里/小时（200 公里/小时）时产生 409 公斤的总下压力，在 177 英里/小时（285 公里/小时）时产生 860 公斤的总下压力。 Mission X 的电池充电速度大约是 Taycan Turbo S 的两倍。不过，这是在2025 年款 Taycan 的功率从 270 千瓦跃升至 320 千瓦之前。这款四门电动汽车现在可以在 18 分钟内将电池电量从 10% 提高到 80%。

Mission X 的 900 伏架构将与Rimac Nevera展开竞争，Rimac Nevera 的设计支持 500 kW 的充电。 Lotus Evija 的功率可达 350 kW。首次亮相近一年后，Mission X 的产量仍然是个谜。多份报告称其功率约为 1,500 马力，但其他人认为它更接近 1,700 马力，甚至更高。目前尚不清楚它有多少个电机，但我们估计至少有两个（每个轴一个）才能实现全轮驱动布局。 Nevera 和Evija都有四电机设置。

Mission X 的后续量产版将成为纽博格林赛道上最快的公路合法量产车。梅赛德斯-AMG One的成绩为 6 分 35.18 秒。绿色地狱是一条要求很高的赛道，特别是对于电动汽车而言，因为它是一条绵延 12.94 英里（20.83 公里）的长赛道。

无论价格如何，收藏家都会对这辆车感兴趣。产量可能会受到限制，如果所有单位在首次亮相之前都已被预订，我们也不会感到惊讶。如果今年获得批准，首批交付给客户的时间不太可能早于 2026 年。

现在说能生产多少辆还为时过早，但 918 Spyder 仅限量生产 918 辆，而之前的 Carrera GT 则生产了 1,270 辆。 959 的数量要少得多，因为仅组装了 292 辆客户汽车。