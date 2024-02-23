根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2024年1月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.33亿美元，回归全球手游畅销榜榜首。得益于新皮肤、新赛季以及限时皮肤返场等多重活动，该游戏在1月5日达到1月单日流水高峰。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

Scopely《Monopoly GO!》以2.27亿美元的收入位列榜单第2名。其中，78%的收入来自美国市场，新加坡市场的收入占3.3%，英国市场占3.2%。由于‘Winter Plunge Tournament’和‘Winter Express’活动的相续推出，1月19日该游戏刷新了单日收入纪录，也使1月成为上市以来收入最高的月份。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、《Roblox》和King《Candy Crush Saga》。

2024年1月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费65亿美元，环比下降2.3%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近20亿美元，占全球总收入的29.9%。中国iOS市场排名第2，占18.6%；日本市场排名第3，占15.3%。

腾讯旗下三款游戏包揽1月全球手游收入增长榜前三。其中，《穿越火线：枪战王者》和《金铲铲之战》凭借春节的各种福利活动和内容更新，分别实现了515%和148%的环比增长。

4399 Games在12月底推出的《菇勇者传说》以丰厚的春节福利活动吸引韩国玩家，并连续27天雄踞韩国iPhone手游畅销榜榜首。

由叠纸游戏研发的女性向3D恋爱手游《恋与深空》，以沉浸式第一人称视角和3D互动体验俘获了玩家的心。得益于丰厚的公测福利和持续不断的卡池更新，该游戏于1月中旬发行，短短2周时间便获得超过2100万美元的收入。

随着备受粉丝喜爱的角色爱德华·纽盖特在全新“光”属性下登场，《One Piece Bounty Rush》在1月24日当天收入超过250万美元，全月收入环比增长116%，位列全球手游收入增长榜第8名。