索尼 PlayStation Blog 日前更新博文，提到了 PS VR2 的过往发展和未来规划。据介绍，PS VR2 一年前推出了 40 多款游戏，在接下来的一年里，玩家的体验将进一步扩展，引入《生化危机 4 VR》、《Among US VR》等多款多种类的新游戏。

索尼宣布，公司目前正在测试 PS VR2 访问 PC 游戏的能力，以提供更多的游戏种类供玩家选择，而不仅仅是在 PS5 上可用的 PS VR2 游戏。“我们希望在 2024 年提供这项支持，敬请关注更多更新。”

索尼为 PlayStation 5 专门打造的高端虚拟现实头显 PS VR2 于去年年初推出，然而，由于其高达 599 美元发售价格（比 399 美元起售的 PS5 数字版还要贵），以及相对较少的独占游戏，PS VR2 目前在市场上并没有取得很好的成绩。

去年，第三方 SteamVR 驱动程序 iVRy 宣布成功破解 PS VR2 硬件认证：PS VR2 内置的追踪功能现在已经可以在 PC 上正常工作，称“PSVR2 追踪已经‘完成’，现在在 SteamVR 中拥有完整的 6DOF 头显追踪功能，具有 2000Hz IMU 和 60Hz SLAM，跟 PS5 一样。”