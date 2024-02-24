尼古拉公司（NKLA）宣布第四季度在北美交付了第一辆量产氢燃料电池卡车。该公司表示，仍有望在第一季度末向客户交付第一批经过改造的电池电动卡车。该公司交付了据信是北美第一辆生产的 8 级氢燃料电池卡车。尼古拉证明了它可以设计、制造和交付氢燃料电池卡车。

Nikola 生产了 42 辆氢气卡车，向经销商交付了 35 辆。该公司预留了七个用于测试和车队演示。吉尔斯基在财报电话会议上表示，如果不是供应链问题，尼古拉本可以交付更多产品。

客户包括 Biagi Bros、IMC Logistics、4Gen/ Duncan and Sons Lines、Alberta Motor Transport 和 Coyote Container。该公司交付了据信是北美第一辆生产的 8 级氢燃料电池卡车。尼古拉证明了它可以设计、制造和交付氢燃料电池卡车。

Nikola 生产了 42 辆氢气卡车，向经销商交付了 35 辆。该公司预留了七个用于测试和车队演示。吉尔斯基在财报电话会议上表示，如果不是供应链问题，尼古拉本可以交付更多产品。

客户包括 Biagi Bros、IMC Logistics、4Gen/ Duncan and Sons Lines、Alberta Motor Transport 和 Coyote Container。