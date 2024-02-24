保时捷正在扩大其 Panamera 车型系列，推出 4 E-Hybrid 和 4S E-Hybrid 型号。这是保时捷对许多市场对高效、动态电动混合动力系统特别浓厚兴趣的回应。 Panamera将提供采用这种先进动力总成技术的四种性能版本。

Panamera 4 E-Hybrid特别高效且用途广泛。为了产生强大的加速能力，保时捷将新型电动混合动力系统与经过大幅改进的 2.9 升 V6 双涡轮汽油发动机（224 kW/304 PS）相结合。系统输出功率为346kW，最大扭矩为650Nm，零加速至100公里/小时仅需4.1秒，最高时速可达280公里/小时。 Panamera 4 E-Hybrid 在 WLTP 循环（EAER 城市）中的纯电动续航里程增至 96 公里（超过 59 英里）。

Panamera 4S E-Hybrid更加注重驾驶动态以及高转速范围内的持续动力输出。其 2.9 升双涡轮六缸发动机可输出 260 kW (353 PS) 的功率。系统输出功率为400kW，最大扭矩为750Nm。这使得 Panamera 4S E-Hybrid 能够在 3.7 秒内从零加速到 100 公里/小时，最高时速可达 290 公里/小时。

与上一代相比，所有 Panamera E-Hybrid 车型在几乎所有领域都提供了更大的电动续航里程、更快的充电速度、更好的油门响应和更好的驾驶性能，新型高压电池在同等空间内提供了约 45% 的容量。同时，新型 11 kW 车载交流充电器将充电时间缩短至 2 小时 39 分钟。全新电动机具有 140 kW (190 PS) 和 450 Nm 的扭矩，比其前身提供更多的动力。它还以高效且重量优化的方式集成到外壳中，并集成到 PDK 变速箱的油冷却循环中。内转子设计（转子在定子内部旋转）将质量惯量降低了 50%，从而改善了油门响应。该电动机的能量回收高达 88 kW，还有助于显着增加 Panamera E-Hybrid 车型的电动续航里程。

四种优化的E-Hybrid专用驾驶模式，以及改进的Sport和Sport Plus模式，进一步优化了E-Hybrid车型的效率。车辆始终以纯电动 E-Power 模式启动。一旦电池的充电状态低于某个最小值，系统就会自动切换到混合动力自动模式，从而使操作策略适应当前的驾驶情况。此外，通过混合动力汽车的主动路线引导，通过了解前方路线，进一步优化操作策略。这样，可以最大限度地提高电动驱动距离在城市交通中的比例并提高效率。为此，系统使用汽车和导航数据。

在 E-Hold 模式下，电池的当前充电状态会被保留。另一方面，在 E-Charge 模式下，内燃机在城外和时速超过 55 公里/小时时可为电池充电高达 80%，而 Panamera 在城市交通中利用混合动力驱动的效率优势。在“Sport”和“Sport Plus”模式下，保时捷将电池的目标充电状态分别降低至 20% 和 30%（之前为 30% 和 80%）。这可以提高效率而不牺牲性能。

保时捷为新款 Panamera 的所有车型配备了自适应两腔空气悬架，其中标配带有双阀减震器的保时捷主动悬架管理系统 (PASM)。创新的保时捷 Active Ride 主动悬架也适用于 E-Hybrid 车型。它将提供优化的牵引力和转弯性能的能力与高度的舒适性结合在一起。每个单独的阻尼器（也配备了双阀技术）都有一个电动液压泵，由 400 伏系统供电，可用于在回弹和压缩方向上主动积聚力。因此，悬架几乎完全吸收了由道路不完善引起的车身运动，并在动态驾驶操作过程中始终保持车辆水平。

阻尼器的工作频率高达 13 Hz，这意味着它们每秒可以调整设置多达 13 次，从而对相应的驾驶情况和路面做出快速反应。该技术还实现了创新功能，例如俯仰和滚动运动的过度补偿，以及进出汽车时的车身抬升。

新款 Panamera 的所有车型均采用运动、新颖的设计。前部的外观特点是新造型的标准矩阵 LED 头灯和额外的水平进气口。在运动轿车的后部，连续尾灯和无框后窗使新款 Panamera 与众不同。银色车窗装饰增强了侧面线条。

Panamera 4 E-Hybrid 的标准配置包括 19 英寸车轮、黑色制动卡钳和矩阵 LED 头灯。创新的高分辨率高清矩阵 LED 照明系统可供选择。 Panamera 4S E-Hybrid 的特点是采用 Panamera AeroDesign 的 20 英寸车轮、银色运动排气管和红色制动卡钳。可选配酸性绿和黑色制动卡钳。 Panamera 4S E-Hybrid 前轴标配十活塞制动卡钳。另外，该车型还可搭配 PCCB（保时捷陶瓷复合制动器）与 21 英寸车轮配合使用。陶瓷复合材料盘的前轴尺寸为 440 毫米，后轴尺寸为 410 毫米。

保时捷 Panamera 4 E-Hybrid 和 Panamera 4S E-Hybrid 现已作为运动型轿车可供订购。 Panamera 的扩展标准设备包括停车辅助系统和冷却智能手机托盘，可进行高达 15 瓦的无线充电。还提供后桥转向、远程停车辅助、保时捷 InnoDrive 等选装件，包括主动车道保持、乘客显示屏和空气质量系统。具有更长轴距的 Executive 车身款式根据特定市场提供；四区自动气候控制或大型中控台等选装件均作为标准配置包含在内。

欧洲将于 2024 年第二季度开始交付。