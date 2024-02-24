随着交付量的增加以及在德克萨斯州超级工厂发现了一支大型车队，特斯拉似乎正在大幅提高 Cyber​​truck 的产量。特斯拉去年年底开始生产，但令人沮丧的是，它拒绝透露第四季度的交付情况。该汽车制造商现在将所有 Model S、Model X、Tesla Semi 和 Cyber​​truck 的交付捆绑到一个类别中。

这让我们想知道特斯拉迄今为止已经交付了多少辆赛博卡车。

我们监控 Cyber​​truck 产量的最佳方法之一是无人机飞越德克萨斯州 GIgafactory。Joe Tegtmeyer 今天飞越工厂上空，发现停车场内的赛博卡车数量创历史新高，而且还有更多车辆正从工厂中驶出。特斯拉计划在大约 18 个月内将 Cyber​​truck 的产量增至每年 25 万辆，这一里程碑将在 2025 年中期实现。

从现在到那时的一切都很难预测，因为影响生产的因素有很多。

特斯拉目前仅提供 Cyber​​truck AWD Foundation 系列，售价 10 万美元。该汽车制造商预计还将在未来几个月内交付该卡车的顶级性能版本 Cyber​​Beast，售价为 12 万美元。

预计稍后还会推出更便宜的 Cyber​​truck 版本。