深圳本土企业优必选公布的一段视频透露，优必选工业版人形机器人Walker S已经在新能源汽车工厂“实训”。“实训”任务包括移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信与任务调度等方面。

Walker S是优必选用于工业领域的人形机器人，于2023年研发，在2023年年底优必选上市当天首次亮相，当天它还完成了上市敲钟动作。优必选创始人、董事长兼CEO周剑曾透露，已经在跟多家新能源汽车制造厂接触，2024年会有更多工业制造客户的消息。此次出现在优必选最新视频里的是蔚来汽车。优必选有关技术人员表示，该公司工业版人形机器人Walker S在新能源车厂的“实训”任务包括：移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信与任务调度等方面。

2023年，优必选专门研发了用于工业领域的人形机器人Walker S，并与多家新能源汽车头部企业合作。去年6月，优必选与新能源汽车制造供应链企业天奇股份成立合资公司，专注汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。这项合作，让优必选成为唯一一家自己不造车但参与造车的人形机器人企业。

优必选此前发布的工业场景人形机器人Walker S视频展示了行走、指关节活动、自主安装灵巧手（磁吸式）、握锤等能力。从Walker S关键零部件厂商梳理来看，产业链上游包括减速器、伺服电机、控制器、视觉传感及力传感器等核心部件，价值占比高。

周剑提到，优必选人形机器人在制造业场景落地的规划，具体分为三个阶段。第一阶段（2023年-2024年），以新能源汽车制造场景为切入点，实现人形机器人在搬运、涂料等工业场景中的测试；第二阶段（2025年-2027年），逐步拓展到中等难度任务，并重点打造3-5个专用场景下的应用，逐渐实现规模商业化，同时横向拓展到消费电子制造业等行业；第三阶段（2028年-2033年），进一步拓展到较为复杂的任务场景，具备超过10+种技能，成为多任务通用型工业人形机器人。