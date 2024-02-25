蝙蝠侠乘坐的摩托艇——芬兰初创公司 Viva Electric Jets 是这样描述其首款同名产品的。这也不算夸张，因为独特的棱角造型看起来确实像是从蝙蝠洞中出现的东西……至少如果蝙蝠洞更像是一个海洞，而不是一个地下巢穴的话。新款 PWC 电动车承诺速度接近 60 英里/小时（96.5 公里/小时），并支持一小时快速充电，这可以帮助骑手减少一天中充电的时间，更多地以高速公路的速度穿越蔚蓝的水域。

该公司表示，该船的快艇灵感设计和新的 Almarin Jet 推进系统将提供令人兴奋的部分。该电动喷气式飞机承诺瞬间加速，功率高达 130 千瓦（174 马力），最高时速可达 58 英里/小时（93 公里/小时）。27 千瓦时的电池组可储存足够的电量，续航里程可达 31 英里（50 公里），同样重要的是，使用快速充电器时，只需一小时即可完成关键的 10% 至 80% 的充电冲刺。如果使用标准的家用插座，则需要悠闲得多的 20 个小时。

Viva 计划推出多种不同规格的 PWC。顶级 970 磅（440 公斤）GT 型号将是最轻、最快的型号，将碳纤维船体结构与时速 58 英里的 130 千瓦喷气驱动器相结合。基本级 Cruiser 型号将输出功率拉回到 60 kW（80 hp），并漂浮在玻璃纤维复合材料船体上，额外增加了 66 磅（30 公斤）的重量。它的最高速度限制在 40 英里/小时（64 英里/小时）左右。

两款车型均配备相同的 27 kWh 电池组，可快速充电一小时，并且在调回“节能模式”时可行驶 31 英里。它们还共享 440 磅（200 公斤）的有效负载和前置隔间中的 500 升防水存储空间。Viva 已开放 39,500 欧元（约合 42,750 美元）Cruizer 的预订，计划于 2024 年 5 月开始首批交付。