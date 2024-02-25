仰望汽车旗下纯电性能超跑仰望U9上市，上市价格为168万元。仰望U9定位百万级纯电性能超跑，基于易四方、云辇-X两大核心技术，配合车身、气动、智能化等技术打造。

仰望U9提供赤霞丹朱、月曜银和阿盖尔紫三种车漆配色，与赤曜红、日珥橙、星云紫三种内饰颜色搭配，将于年中正式启动交付。

据介绍，仰望U9最大马力超过1300Ps，最大扭矩1680N·m，搭载以四电机独立驱动为核心的易四方，通过四轮扭矩矢量控制快速智能地调整车辆的动态响应。

云辇-X智能全主动车身控制系统的首次搭载，让仰望U9最大调节行程达到75mm，单轴举升速率快至500mm/s，单轮最大举升力超过1吨。

仰望U9最新的实测极速已经达到309.19km/h，实测0-100km/h加速成绩可达2.36s，0-400m加速成绩为9.78s。在上海国际赛车场的测试中，仰望U9跑出了2分17秒65的测试圈速。

仰望U9还将搭载最新的DiPilot智驾系统，标配前后碰撞预警，主动刹车，车道保持和车道偏离预警等主动安全配置；仰望U9采用智能平台DiLink150，采用定制4nm制程芯片。针对赛道驾驶，仰望U9打造了智能竞速助手功能，提供全流程赛道驾驶服务。

另外，仰望U9首批量产交付时会标配“跳舞模式”“随心展示”“赛道热身”三个“可玩”功能。其中，用户只需一键启动“跳舞模式”，U9就可以播放音乐并开启共舞。未来，仰望将联合各界艺术家持续共创，推出更好玩的、限量“选配”功能。