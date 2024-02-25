科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.02.19-2024.02.25）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管不少人认为（笔者当时也是这么相信），TikTok已经通过其TikTok Shop印尼业务与Tokopedia的合并渡过了“印尼电商难关”，目前看来，它的这份剧本似乎并未完结。

如下文的产业动态内容所指出，在于去年12月12日恢复了其一度下线的印尼TikTok Shop业务后，本周，印尼中小企业与合作社部长Teten Masduki对外声称，TikTok Shop在印尼仍然处于违规状态。

这里的争议之处依然是社交媒体和电商两者如何“共存”。根据当时的禁令——“在印尼的社交媒体平台不应将其功能和特性与电商平台提供的相结合”， Masduki认为，TikTok针对Tokopedia的投资并没有任何问题，但他也认为，社交媒体就应该是社交媒体，不能再涉足电商，或者“通过Tokopedia放弃本身的义务”。

回到TikTok Shop层面，在通过与Tokopedia合并之后，TikTok Shop Indonesia已经同Tokopedia一起，合并到现有的PT Tokopedia实体之下。TikTok成为了这一实体的持股方，并且本次合并也得到了印尼监管部门的批准。而从这一点来看，本次合并也是在某种程度上达到了“业务剥离”的诉求。

目前，Masduki并未透露接下来的处理策略以及大致的时间节奏，只是表示正在与有关部门进行商讨。但考虑到TikTok此前因“数据隐私”而经历过的几经波折，眼下这种新的不确定性可能也并不是一件多么令人意外的事情。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

印尼官员称TikTok Shop在当地仍然违规：动点出海综合外媒报道获悉，印尼中小企业与合作社部长Teten Masduki日前表示，尽管TikTok正在投资Tokopedia，由于平台仍然允许在社交媒体渠道上进行直接交易行为，其电商业务TikTok Shop在印尼依旧违反了当地的相关法规（2023年第31号贸易部长条例）。

Masduki称，“TikTok投资Tokopedia没有问题···但实际上，TikTok Shop依然与社交媒体相集成。”此外，他也指出，其部门已经同印尼其他部门进行了协调，并且也正在就（针对TikTok Shop）的后续行动与印尼贸易部长Zulkifli Hasan沟通。

VinFast将斥资5亿美元在印度建设EV制造工厂：越南电动汽车制造商VinFast近日宣布，其印度新工厂计划于2月25日破土动工。据悉，VinFast已承诺为该综合电动汽车工厂第一期投资5亿美元，工期为五年。VinFast表示，计划将该工厂打造成一流的电动汽车生产中心，年产能高达15万辆。此外，除印度市场外，由此生产的电动汽车还将出口到南亚、中东和非洲国家。

又不卖了？Delivery Hero结束foodpanda东南亚业务的出售谈判：欧洲外卖巨头Delivery Hero日前表示，公司已终止了同主要谈判方就其在部分东南亚市场的foodpanda业务出售讨论。

Delivery Hero在一份声明中指出，在今年2月2日再次确认这一正在进行的讨论时，公司尚且对与谈判对手达成一致意向持有乐观态度——Delivery Hero称，当时，公司认为已经与潜在买家就出售业务的基本条款达成一致。然而，随着时间来到现在，Delivery Hero表示，由于情况已不再如此，公司决定退出这一谈判。值得一提的是，Delivery Hero也未对外透露其谈判方的身份。

今年一月期间，新加坡电动汽车注册量首次超过汽油车：根据新加坡陆路交通管理局的最新统计数据显示，今年一月份，新加坡电动汽车（纯电）每月新注册量已达到28%，首次高于汽油燃油车的注册量。据悉，其中，比亚迪是销量最多的品牌，在当地新注册了262辆电动汽车，约占该月总新车注册量的11.7%。

Canalys：2023 Q4 东南亚手机市场迎来复苏，成功扭转连续七个季度下跌趋势：根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，东南亚地区智能手机市场同比增长4%，达到了2380万部。受宏观经济不利因素和通货膨胀的影响，该地区在2023年年初表现疲软，导致消费者支出大幅下降。但市场随后出现反弹，在品牌积极发布新品和渠道激励措施推动下，消费者对智能手机的需求有所恢复。

印尼正调查Shopee的涉嫌垄断行为：据外媒援引印尼竞争委员会（KPPU）相关人士的消息指出，该机构正在调查Shopee的垄断行为指控。消息称，Shopee涉嫌自动将用户引导至其附属物流运输公司（尤其是其内部物流服务Shopee Xpress）。该人士指出，此举阻止了消费者以想要的价格选择其他公司的快递服务，并且这种做法导致其附属公司——尤其是 Shopee Xpress 的“运输量显着增加”。目前，该案正在调查之中。

投融资

金融科技公司UNOAsia获得3210万美元融资：UNOAsia成立于2020年，主要在菲律宾运营着一家名为Uno Digital Bank的数字银行（已在菲律宾央行数字银行牌照框架下获得了相关许可），并从中为当地用户提供储蓄、交易、投资以及保险等金融服务。

据透露，Uno Digital Bank自推出以来至今已有15个月的时间，而该数字银行也在此期间获得了100万个账户，累计存款额达1亿美元。此外，该公司也指出，其银行目前的不良贷款率仅为个位数。

这家不用咖啡豆的“咖啡”初创公司获得了200万美元融资：据介绍，Prefer的专有发酵技术能对剩余面包、豆浆和废谷物进行升级改造，并从中创造出不含咖啡因“无豆咖啡”，同时提供与传统咖啡相同的香气、味道和冲泡体验。此外，针对那些对咖啡因有需求的消费者，Prefer也能提供低咖啡因咖啡和含咖啡因的冷泡产品——Prefer会购买咖啡因粉并将其纳入其配方中，而其咖啡因含量可以根据顾客的需求定制。