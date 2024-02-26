彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 时事通讯中提到，苹果公司正在探索未来可穿戴设备的“各种可能”。

重点内容如下：

配备摄像头的 AirPods

苹果正研究如何在 AirPods 耳机上配备摄像头及更先进的人工智能和健康传感器。该项目的代号是 B798，于去年启动，核心思路在于寻找一种将较低分辨率的摄像头传感器嵌入 AirPods 耳机的方法。

该产品的理念是以“低摩擦”的方式为用户提供 AI 体验和健康功能，耳机内部的摄像头可以用来拍照，并通过多模态语音、图像人工智能系统无缝为用户日常生活提供辅助。例如可以借助 AI 回答有关于用户正在观察的物体的问题。

智能眼镜

古尔曼声称苹果位于库比蒂诺实验室的工程师们讨论了开发智能眼镜的可行性，并将其描述为“与亚马逊 Echo Frames 或 Meta 的 Ray-Bans 类似”，可提供音频及人工智能功能。其操作原理与内置摄像头的 AirPods 几乎相同，也会有生成式 AI 为其“赋能”。售价方面，它的售价显然将比 Vision Pro 便宜。

古尔曼称，该设备有可能成为苹果实现其长期梦想的垫脚石：真正的增强现实眼镜，可以全天佩戴。

智能戒指

顾名思义，这是一种佩戴在手指上的设备，可以为那些不喜欢佩戴更笨重 Apple Watch 的用户提供综合的健康监测服务。苹果可以把戒指与健康和健身应用结合起来，作为 iPhone 配件出售。

报道称，上述智能眼镜、智能戒指仍处于初步的“早期讨论”阶段，但 AirPods 配备摄像头的项目似乎“更为具体”。“通过销售成本较低的可穿戴设备（无论是戒指、眼镜还是新款 AirPods），苹果可以在不抢夺现有产品销量的情况下扭转（整体销售额下滑，可穿戴设备业务停滞不前）局面。”