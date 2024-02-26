彭博社在最新一期“Power On”时事通讯中披露了苹果公司“有屏版”HomePod 的更多信息：配备类似 iPad 显示屏的 HomePod 正在研发中，但你可能没法指望很快就能买到。

古尔曼称自己多年来曾多次介绍苹果“考虑推出”的各种家居产品，包括一款将 Apple TV、FaceTime、HomePod 整合在一起的设备，还有一款屏幕可像机械臂一样旋转的 HomePod，乃至可磁吸在墙面上的类 iPad 智能屏。“多年来，苹果公司在智能家居领域一直举棋不定，我也没有看到表明这种情况有所改变的任何迹象。”

古尔曼提到了近期 9to5Mac 提到的神秘“全新设备”（即本文提及的有屏版 HomePod）。经核实，他依旧不认为这款产品将在今年发布。“但我被告知，苹果仍在继续追求这一想法，并已开始与海外供应商进行早期合作，其中包括中国的比亚迪电子，该公司生产一部分 iPad。”古尔曼如是说。

他认为，如果苹果公司最终推进该产品，最早也要到 2025 年才能推出。该设备的研发工作由马特·科斯特洛（Matt Costello）和布莱恩·林奇（Brian Lynch）领导，他们是公司硬件部门的两位重要高管。

据此前报道，很多可靠消息源均爆料苹果有意推出带触控屏的 HomePod。郭明錤曾于 2023 年 3 月表示，苹果正在开发一款配备 7 英寸显示屏的 HomePod；爆料源 Kosutami 于 2023 年 10 月表示，下一代 HomePod 将采用与当前机型类似的设计，但顶部将采用大型 LCD 触摸屏，而不是 LED 阵列。