法拉第未来分享 FF 现状和 2024 年发展目标。

· FF是全球仅有的五家通过美国合规认证的新电动车公司之一，另外的四家分别是特斯拉、Lucid、Rivian和Fisker。

· FF迄今为止已投资30亿美元，用于打造行业领先的电动车平台、I.A.I技术、产品开发和制造能力。公司已披露的2023 年三季度报告显示，公司净资产为 2.618 亿美元。

· FF为电动车和 I.A.I.技术竞争力申请或获得的专利超过660项。

· FF加州汉福德自营工厂的未来预期年产能达一万台，投资额超过 2 亿美元。

· FF双主场文化根基提供了在中美两大电车市场的竞争优势，并预计在2024 年进入中东市场。

· 已签约Chris Brown、Motev公司等高知名度的车主、共创官及企业，展示了公司品牌力。

· 线上直销模式结合线下体验中心和FF 合伙人店，后者计划在中、美、欧、中东等目标市场地设立，提供定制现场体验。

· 2023年第三季度开始，公司旗舰产品FF 91 2.0 Futurist Alliance进入三阶段交付计划的第二阶段。

FF 还与阿布扎比投资办公室（ADIO）签署了协议，为阿布扎比的 SAVI 集群提供生成式AI和先进电动车。阿布扎比的 SAVI 产业集群以阿布扎比的工业基地为依托，为2050 年电动车市占率达50%这一目标提供了坚实的支持。

中东市场为智能自动驾驶汽车带来了令人兴奋的机遇，与 FF 的产品技术和品牌定位非常吻合。我们期待着此举开启FF在中东地区的业务和合作。

官方表示FF 91 2.0 是一款定位独特的车，可为新一代 aiEV 用户的市场提供完全集成、优化的软件和硬件架构，以打造真正的全能Hypercar。这款车能够提供全面互联和个性化的AI服务及功能。

自上一版整体规划公布后，公司采取的关键措施

· 企业定位和方向逐步向持续经营转变，重视生产和销售的同时，增强产品力。

· 积极管理成本和费用，注重提高全公司效率。

· 扩大在美国及全球极智顶奢市场的影响力，并实现足够销量。

· 专注于现金流收支平衡和下一步增长。

· 不断改进产品技术，保持在市场中的独特地位。

· 打击非法卖空者，保护股东利益。

已取得的成果：

· 在产品定义、产品执行、产品交付、用户运营、企业发展和支持性职能领域建立起精简、扁平的组织。

· 生产制造、供应链水平和产品质量均有提升。

· 合理的成本结构和优化的成本支出。

· 在阿联酋这一最重要的极智顶奢市场之一成功完成战略发布并开始执行落地。

· 确认2024年和2025年及以后的切实可行的执行计划以及盈利能力的预测。

· 开始定义和构思下一代变革的产品功能。

· 就针对公司的空头卖空分析与多家证券经纪人沟通。