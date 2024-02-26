在今天举办的联想 Tech World 2023 大会上，联想推出了一款备受期待的可弯曲概念手机，并在发布会上展示了近两分钟。

时隔七年，联想摩托罗拉创新研发团队再次将可弯曲手机概念带回大众视野。与 2016 年亮相的版本类似，这款新概念手机采用可弯曲的 OLED 显示屏，能够向后弯曲并套在手腕上，宛如戴上袖套。

新款概念手机相比于七年前的版本显得更加成熟。2016 年的版本只能弯曲成手环形状，并发出令人不安的嘎吱声。而新版本则可以实现更多形态，从“欢乐的蠕虫”到“帐篷模式”。

新版本手机背面采用橙色织物材质，演示者将其戴在手腕上时，可以看到手机下方有一个类似手表的方形金属块，似乎用于防止手机在手臂移动时滑落。值得欣喜的是，这次演示过程中没有出现 2016 年版本那样的嘎吱声。

演示者花了大约一分钟介绍了这款概念手机，并用它展示了设备内置的壁纸生成功能，总时长接近两分钟，是 2016 年版本展示时间的两倍。

这款可弯曲手机是否会真正上市？目前看来可能性不大。几分钟的展示或许能带给人新奇感，但当新鲜感消退后，人们可能会开始提出各种问题，比如“将手腕放在桌子上会发生什么？”“手臂快速移动会发生什么？”“如何接听电话？”等。尽管如此，这依然让人看到了昔日摩托罗拉的创新精神。