公司介绍：优艾智合（YOUIBOT）是全球领先的移动机器人解决方案提供商，应用高精度融合Slam导航移动机器人及应用软件系统，助力全球企业工业物流及巡检运维智能化升级，实现稳定柔性高效的生产运营。 优艾智合是国家专精特新“小巨人”、国家高新技术企业、深圳“专精特新”企业。在高工机器人产业研究所发布的《2022年度中国市场复合机器人出货量Top5》报告中，优艾智合位居第一,同时也是“全球最具竞争力的20家机器人企业”之一。

随着中国本土智造业进入到一个新的发展阶段，对机器人的需求不断提升。优艾智合作为工业移动机器人的参与者和极具潜力的代表企业，对于整个中国制造业的正态拉动有着相当大的影响力。当然，这里面一定有着自身过硬的产品和技术作为支撑，也离不开服务的整合。

此外，优艾智合在产品的出海方面，也有不少探索和实践。作为中国本土融合了软硬件解决方案产品的出海先行者，必然要面临多个市场，包括亚太，欧美的开拓。优艾智合对未来有什么样的布局，以及出海过程中有什么样的经验，也值得讲述和分享。为此，我们特别采访了优艾智合机器人科技有限公司创始人兼CEO张朝辉，谈了一下他们正在做的产品以及出海的一些经验，张朝辉还分享了对机器人未来的一些思考。

1、优艾智合的产品线布局是什么样的？在中国本土市场和海外市场主要是哪些？作为行业的参与者，能否预估下这个行业在未来五年的发展趋势，市场容量以及面临的机遇和挑战。尤其是中国机器人在整个行业的发展。

优艾智合应用高精度Slam导航移动机器人及应用软件系统，为先进制造提供场内物流升级解决方案，为能源行业提供智能巡检运维解决方案。

工业物流板块，优艾智合面向先进制造场内物流布局，实现全生命周期整场物质流与数据流闭环。优艾智合长期深耕半导体行业，形成上游晶圆生产、芯片封测、模组封装到下游组装的生产环节全覆盖，是半导体领域出货量最大的移动机器人企业。同时，优艾智合在锂电生产为核心的新能源领域持续探索，是众国内外知名半导体生产企业和锂电制造企业的合作伙伴。

巡检运维板块，优艾智合长期深耕能源行业巡检运维领域，运用机器人运动控制技术、AI视觉算法技术、多机调度及在线监控技术，多机调度及在线监控技术，为客户提供一站式智慧巡检解决方案，协助能源行业客户打造智慧电厂、智慧电网等新型智慧管理系统，为客户提供集约化、智慧化、无人化的先进巡检运维能力。

优艾智合在国内聚焦先进制造场内物流，主要面向半导体、锂电领域，以及在电力、新能源、石油化工领域的智能巡检运维。2021年以来优艾智合积极拓展海外市场，产品目前出货30多个国家/地区，建立了60多个网络销售渠道。

在全球工业智能化升级浪潮下，移动机器人作为一种先进成熟的生产力，在各行各业发挥着巨大价值。就移动机器人领域而言，中国的机器人技术与国际跑在同一起跑线上，且拥有最广泛的市场空间，未来移动机器人看中国。

2、新能源行业、半导体行业、3C 行业是现在极具热度的行业，在海外亦然，优艾智合是如何抓住这个态势打造相关产品和解决方案的？目前这些领域的产品是如何服务本土客户和海外客户。优艾智合也覆盖了欧洲市场，我们知道欧洲原本有着不错的工业基础，优艾智合是如何做到产品上的特色和优势，让他们选择来自中国的产品和服务？除了服务国内用户之外，公司还对亚太国家进行了辐射，在这些国家是如何做到产品和售后服务的？和中国市场有什么差别？

我们对于行业的判断和选择是有一套流程的，我们会聚焦“先进制造先进产能”，在这些领域当中自动化前置水平已经成熟，又有迫切地扩产增效需求，对于移动机器人进驻工厂实现物流自动化的必要性和急迫性就越强。

在这个逻辑下，半导体、锂电等领域自然就成为了现阶段我们最关注的行业。我们围绕这些场景的生产制造环节，研发移动机器人及软件一体化解决方案，做到产线物流自动化以及打通数据链，帮助工厂实现生产全周期物质流与数据流的闭环，助力提质增效的目标。

不过要想做行业纵深也非易事，以半导体为例，半导体上游晶圆生产是电子领域生产工艺最为精密、生产环境最为严苛的一个场景，对移动机器人设备也提出了非常高的要求，比如要达到class100的洁净等级，搬运过程当中稍有震动就会裂片影响良品率等等。我们在前期花了近两年的时间来了解行业know-how，在工厂和研发中心来回跑，不断打磨产品的性能，在2021年我们推出了面向晶圆生产的复合移动机器人，目前从市场反馈来看我们前期“死磕”技术的努力有了非常好的结果，在行业的技术性能指标测试中，我们往往以第一名的成绩赢得客户的认可和信赖。

面向海外市场，我们在2022年发布了“被集成”战略，预期3年内海外业务公司占比将超过30%。深度整合自身在中国半导体、锂电等行业的丰富规模化落地经验，以及本地合作伙伴高效集成能力与长期服务客户的经验，构建友好完善的服务支撑，形成以客户为中心、以本地合作伙伴为支点的海外业务布局。

自2022年正式登陆日本市场，优艾智合至今完成全面渠道铺设，与强大的代理商建立了牢固的合作关系。2024年，我们也将在日本落地子公司，提供7*24小时响应的销售、技术支持和售后服务能力。得益于中国制造发展的速度，中国工业移动机器人品牌在过去几年间在中国制造效率提升，自动化升级，高端产能落地的大背景下，积累了非常丰富的项目经验。

欧洲市场的工业自动化基础更多的来自于过去20-30年间的积累，在新科技的快速落地速度和应用经验上，优艾智合有着相比欧洲本土品牌更成熟的经验，在中国市场批量项目的落地过程中，产品也经历了更严苛的要求，不断的被打磨，产品性能（导航精度、续航时间、定集成接口）更优质。同时，多个项目落地经验，也让优艾智合对于终端客户的应用理解更完整，面向终端客户能提供更全面的解决方案，更快速的解决客户现场实际的需求和问题。除了产品性能优势、解决方案能例外，相较于欧美品牌，优艾智合提供更具有性价比的产品。

3、在整个产品的出海过程中，肯定不是一帆风顺和一蹴而就的，我们知道优艾智合已经取得了不错的成果，但我们更愿意听下出海的践行过程，如何从打造产品，到服务落地，完成中国智造在海外的布局。有没有一些经验可以分享给正在准备出海的中国本土创新公司。

我们会经常讲的一句：全球化布局的每一步，都是再出发。各个国家区域的经济、政治、工业水平以及文化等因素大相径庭，我们首先要厘清产品需求的底层逻辑，然后根据不同的应用场景打造适配相应需求的解决方案。

产品：将国内运行的标准产品针对于海外标准进行进一步升级，针对海外客户的要求完善；

服务：向渠道网络提供完整的培训及支持，针对重点区域提供7*24的线上服务，同时逐步落地本地团队，提升服务效率；

销售：渠道网络布局及覆盖

4、机器人在智造时代显得非常重要。当然也不乏后来者，比如国内字节跳动也开始增加对机器人领域的投入，海外包括特斯拉也在打造机器人。那么优艾智合是怎么看待后来者带来的竞争？面对未来可能的竞争，是如何从研发，专利和人才等方面构建持久竞争力的？

2023年特斯拉发布的Optimus让人形机器人在公众范围内掀起热潮，也让整个机器人领域持续受到关注。事实上机器人是一个非常庞大的领域，例如各类服务机器人、特种机器人，以及我们这样的用在工业场景的工业机器人。站在宏观层面，我们希望越来越多的巨头加入机器人市场，这样能够引入更多的技术和资源，加速机器人产业的迭代与进化；具体到我们所处的工业移动机器人领域，与C端不同，工业场景细分复杂，需要吃透场景了解客户痛点，同时还要提供专业的解决方案，这就对AMR厂商提出了较高的要求，既要懂场景还要懂机器人技术，所以这一细分领域的准入门槛还是相对较高的。我们不管是在研发架构还是人才引进方面，都会综合技术专业度以及场景认知两个维度来考量。

我们的技术基座是比较扎实的，研发人员占整体50%以上，面向细分繁杂的场景形成了模块化组态化的产品架构，这让我们拥有快速开发部署的能力，适应市场上的各种需求。同时我们也联合专家、院校、企业等资源，共同建立创新实验室，攻坚科研项目，在前沿技术层面保持探索。2023年3月，我们牵头了一项半导体国家重点研发计划，将填补半导体生产领域工业软件空白。

创始人特别提问

1、我们知道未来随着人工智能的不断升级和演变，机器人必然将深入到各行各业，AI 和机器人的结合会是个趋势。马斯克表示，特斯拉的定位是一家人工智能+机器人公司，那么您是如何解构机器人和人类社会融合的时代？

我们认为移动机器人就是一种成熟先进的生产力，未来也将像人类一样有各种各样的工种和岗位，与人类一同参与社会生产活动，弥补人类劳动力，解放人类双手，与人类共融共生，缔造更和谐的世界。

2、您是如何预判人形机器人的前景的？未来机器人的生态，从硬件，软件，形态上会是一个什么样的结构？

对于人形机器人我不太能有发言权，我还是聚焦在我所从事的工业移动机器人领域吧。当前移动机器人已经像曾经的互联网一样慢慢渗透到各行各业，为传统的生产方式带来了变革。可以预想随着移动机器人的体量增长，移动机器人在未来也会像汽车行业一样，有自己的4S店，有充电和清洗门店，形成自己的生态产业。

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在过去的15年，世界和中国科技领域都发生了很多变化。中国从copy to China模式，到如今其独一无二的创新模式。从仅仅只有 BAT 被关注，到现在中国大企业，科技独角兽，创业公司全球范围内的百花齐放，越来越多的中国创新迫切需要被世界认可。

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第一系列：机器人技术的崛起（Rise of Robotics）

机器人作为当前的热门领域之一，我们将此作为系列报道关注的第一个赛道。目前，机器人技术在工业、医疗保健、服务、家庭等各个领域都逐渐崭露头角。机器人不仅是未来技术的代表，也已经融入到人们的日常生活中。我们将以独立的视角展示中国机器人领域最有前途的公司故事和创新精神。