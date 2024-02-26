公司介绍：优艾智合（YOUIBOT）是全球领先的移动机器人解决方案提供商，应用高精度融合Slam导航移动机器人及应用软件系统，助力全球企业工业物流及巡检运维智能化升级，实现稳定柔性高效的生产运营。 优艾智合是国家专精特新“小巨人”、国家高新技术企业、深圳“专精特新”企业。在高工机器人产业研究所发布的《2022年度中国市场复合机器人出货量Top5》报告中，优艾智合位居第一,同时也是“全球最具竞争力的20家机器人企业”之一。
随着中国本土智造业进入到一个新的发展阶段，对机器人的需求不断提升。优艾智合作为工业移动机器人的参与者和极具潜力的代表企业，对于整个中国制造业的正态拉动有着相当大的影响力。当然，这里面一定有着自身过硬的产品和技术作为支撑，也离不开服务的整合。
此外，优艾智合在产品的出海方面，也有不少探索和实践。作为中国本土融合了软硬件解决方案产品的出海先行者，必然要面临多个市场，包括亚太，欧美的开拓。优艾智合对未来有什么样的布局，以及出海过程中有什么样的经验，也值得讲述和分享。为此，我们特别采访了优艾智合机器人科技有限公司创始人兼CEO张朝辉，谈了一下他们正在做的产品以及出海的一些经验，张朝辉还分享了对机器人未来的一些思考。
1、优艾智合的产品线布局是什么样的？在中国本土市场和海外市场主要是哪些？作为行业的参与者，能否预估下这个行业在未来五年的发展趋势，市场容量以及面临的机遇和挑战。尤其是中国机器人在整个行业的发展。
优艾智合应用高精度Slam导航移动机器人及应用软件系统，为先进制造提供场内物流升级解决方案，为能源行业提供智能巡检运维解决方案。
工业物流板块，优艾智合面向先进制造场内物流布局，实现全生命周期整场物质流与数据流闭环。优艾智合长期深耕半导体行业，形成上游晶圆生产、芯片封测、模组封装到下游组装的生产环节全覆盖，是半导体领域出货量最大的移动机器人企业。同时，优艾智合在锂电生产为核心的新能源领域持续探索，是众国内外知名半导体生产企业和锂电制造企业的合作伙伴。
巡检运维板块，优艾智合长期深耕能源行业巡检运维领域，运用机器人运动控制技术、AI视觉算法技术、多机调度及在线监控技术，多机调度及在线监控技术，为客户提供一站式智慧巡检解决方案，协助能源行业客户打造智慧电厂、智慧电网等新型智慧管理系统，为客户提供集约化、智慧化、无人化的先进巡检运维能力。
优艾智合在国内聚焦先进制造场内物流，主要面向半导体、锂电领域，以及在电力、新能源、石油化工领域的智能巡检运维。2021年以来优艾智合积极拓展海外市场，产品目前出货30多个国家/地区，建立了60多个网络销售渠道。
在全球工业智能化升级浪潮下，移动机器人作为一种先进成熟的生产力，在各行各业发挥着巨大价值。就移动机器人领域而言，中国的机器人技术与国际跑在同一起跑线上，且拥有最广泛的市场空间，未来移动机器人看中国。
2、新能源行业、半导体行业、3C 行业是现在极具热度的行业，在海外亦然，优艾智合是如何抓住这个态势打造相关产品和解决方案的？目前这些领域的产品是如何服务本土客户和海外客户。优艾智合也覆盖了欧洲市场，我们知道欧洲原本有着不错的工业基础，优艾智合是如何做到产品上的特色和优势，让他们选择来自中国的产品和服务？除了服务国内用户之外，公司还对亚太国家进行了辐射，在这些国家是如何做到产品和售后服务的？和中国市场有什么差别？
我们对于行业的判断和选择是有一套流程的，我们会聚焦“先进制造先进产能”，在这些领域当中自动化前置水平已经成熟，又有迫切地扩产增效需求，对于移动机器人进驻工厂实现物流自动化的必要性和急迫性就越强。
在这个逻辑下，半导体、锂电等领域自然就成为了现阶段我们最关注的行业。我们围绕这些场景的生产制造环节，研发移动机器人及软件一体化解决方案，做到产线物流自动化以及打通数据链，帮助工厂实现生产全周期物质流与数据流的闭环，助力提质增效的目标。
不过要想做行业纵深也非易事，以半导体为例，半导体上游晶圆生产是电子领域生产工艺最为精密、生产环境最为严苛的一个场景，对移动机器人设备也提出了非常高的要求，比如要达到class100的洁净等级，搬运过程当中稍有震动就会裂片影响良品率等等。我们在前期花了近两年的时间来了解行业know-how，在工厂和研发中心来回跑，不断打磨产品的性能，在2021年我们推出了面向晶圆生产的复合移动机器人，目前从市场反馈来看我们前期“死磕”技术的努力有了非常好的结果，在行业的技术性能指标测试中，我们往往以第一名的成绩赢得客户的认可和信赖。
面向海外市场，我们在2022年发布了“被集成”战略，预期3年内海外业务公司占比将超过30%。深度整合自身在中国半导体、锂电等行业的丰富规模化落地经验，以及本地合作伙伴高效集成能力与长期服务客户的经验，构建友好完善的服务支撑，形成以客户为中心、以本地合作伙伴为支点的海外业务布局。
自2022年正式登陆日本市场，优艾智合至今完成全面渠道铺设，与强大的代理商建立了牢固的合作关系。2024年，我们也将在日本落地子公司，提供7*24小时响应的销售、技术支持和售后服务能力。得益于中国制造发展的速度，中国工业移动机器人品牌在过去几年间在中国制造效率提升，自动化升级，高端产能落地的大背景下，积累了非常丰富的项目经验。
欧洲市场的工业自动化基础更多的来自于过去20-30年间的积累，在新科技的快速落地速度和应用经验上，优艾智合有着相比欧洲本土品牌更成熟的经验，在中国市场批量项目的落地过程中，产品也经历了更严苛的要求，不断的被打磨，产品性能（导航精度、续航时间、定集成接口）更优质。同时，多个项目落地经验，也让优艾智合对于终端客户的应用理解更完整，面向终端客户能提供更全面的解决方案，更快速的解决客户现场实际的需求和问题。除了产品性能优势、解决方案能例外，相较于欧美品牌，优艾智合提供更具有性价比的产品。
3、在整个产品的出海过程中，肯定不是一帆风顺和一蹴而就的，我们知道优艾智合已经取得了不错的成果，但我们更愿意听下出海的践行过程，如何从打造产品，到服务落地，完成中国智造在海外的布局。有没有一些经验可以分享给正在准备出海的中国本土创新公司。
我们会经常讲的一句：全球化布局的每一步，都是再出发。各个国家区域的经济、政治、工业水平以及文化等因素大相径庭，我们首先要厘清产品需求的底层逻辑，然后根据不同的应用场景打造适配相应需求的解决方案。
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产品：将国内运行的标准产品针对于海外标准进行进一步升级，针对海外客户的要求完善；
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服务：向渠道网络提供完整的培训及支持，针对重点区域提供7*24的线上服务，同时逐步落地本地团队，提升服务效率；
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销售：渠道网络布局及覆盖
4、机器人在智造时代显得非常重要。当然也不乏后来者，比如国内字节跳动也开始增加对机器人领域的投入，海外包括特斯拉也在打造机器人。那么优艾智合是怎么看待后来者带来的竞争？面对未来可能的竞争，是如何从研发，专利和人才等方面构建持久竞争力的？
2023年特斯拉发布的Optimus让人形机器人在公众范围内掀起热潮，也让整个机器人领域持续受到关注。事实上机器人是一个非常庞大的领域，例如各类服务机器人、特种机器人，以及我们这样的用在工业场景的工业机器人。站在宏观层面，我们希望越来越多的巨头加入机器人市场，这样能够引入更多的技术和资源，加速机器人产业的迭代与进化；具体到我们所处的工业移动机器人领域，与C端不同，工业场景细分复杂，需要吃透场景了解客户痛点，同时还要提供专业的解决方案，这就对AMR厂商提出了较高的要求，既要懂场景还要懂机器人技术，所以这一细分领域的准入门槛还是相对较高的。我们不管是在研发架构还是人才引进方面，都会综合技术专业度以及场景认知两个维度来考量。
我们的技术基座是比较扎实的，研发人员占整体50%以上，面向细分繁杂的场景形成了模块化组态化的产品架构，这让我们拥有快速开发部署的能力，适应市场上的各种需求。同时我们也联合专家、院校、企业等资源，共同建立创新实验室，攻坚科研项目，在前沿技术层面保持探索。2023年3月，我们牵头了一项半导体国家重点研发计划，将填补半导体生产领域工业软件空白。
创始人特别提问
1、我们知道未来随着人工智能的不断升级和演变，机器人必然将深入到各行各业，AI 和机器人的结合会是个趋势。马斯克表示，特斯拉的定位是一家人工智能+机器人公司，那么您是如何解构机器人和人类社会融合的时代？
我们认为移动机器人就是一种成熟先进的生产力，未来也将像人类一样有各种各样的工种和岗位，与人类一同参与社会生产活动，弥补人类劳动力，解放人类双手，与人类共融共生，缔造更和谐的世界。
2、您是如何预判人形机器人的前景的？未来机器人的生态，从硬件，软件，形态上会是一个什么样的结构？
对于人形机器人我不太能有发言权，我还是聚焦在我所从事的工业移动机器人领域吧。当前移动机器人已经像曾经的互联网一样慢慢渗透到各行各业，为传统的生产方式带来了变革。可以预想随着移动机器人的体量增长，移动机器人在未来也会像汽车行业一样，有自己的4S店，有充电和清洗门店，形成自己的生态产业。