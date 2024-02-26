根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以超过2600万次下载，位列1月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了32.7%的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占11.9%和9.7%。1月下旬，该游戏推出了“Chaos Event”新玩法、新角色“Ryden”以及其他内容更新，使得游戏下载量达到2021年11月以来的最高峰。

Dream Games《Royal Match》以超过2000万次下载位列榜单第2名。印度是该游戏第一大市场，贡献了22.2%的下载量；美国市场以10.1%的下载量排名第2，排名第3的哥伦比亚市场占4.2%。1月份，该游戏推出了新通行证、新地图等内容更新，下载量环比增长62%。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》和Hungry Studio《Block Blast!》。

2024年1月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为45.2亿次，环比增长1.5%。印度市场以7.18亿次下载排名第1，占全球总下载量的15.9%。巴西市场以9.1%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占8%。

解谜游戏主导着下载量增长榜，该类型占了一半的席位。凭借其发行经验，ABI Games Studio推出的《Help Me: Tricky Story》在1月下载量和下载量增长榜均获得一席之地。同时上榜的还有发行商旗下另一款游戏《Wood Nuts & Bolts Puzzle》，1月下载量环比激增170%。

得益于精美的艺术风格、引人入胜的故事剧情以及新颖的战斗机制，叠纸游戏《恋与深空》在首发月下载量突破540万，并成功跻身下载量增长榜第五名。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。