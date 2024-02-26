总部位于越南的教育科技初创公司NativeX日前宣布，已经于近期获得了一笔250万美元的种子轮融资。

据了解，本次融资由Ansible Ventures和Blueprint Ventures联合领投，Northstar Ventures及部分投资者参投。加上这笔融资后，目前，NativeX的融资总额已达到400万美元。

NativeX成立于23年4月，旨在通过其线上平台为当地职场成年人士提供英语培训服务（NativeX表示平台近半数的用户为 IT、医疗健康、营销和商业领域的管理人员和专业人士），从而帮助其拓宽职业前景。据介绍，NativeX主打直播授课模式，并且平台系统能够根据学生的熟练程度和时间表对学生进行分组，以为其提供更加个性化的学习路径。

在市场表现方面，根据NativeX提供的数据，其付费学生群体的平均课程花销在1500 万越南盾左右（约合4400元）。此外，NativeX也表示，平台75%的月活用户在7个月后仍然活跃在该平台上，而这些用户通常每月会花12-15小时来学习英语。

展望未来，NativeX在声明中透露，计划将80%的新资金用于产品提升，并将在6月份推出新的英语课程（包含对话和软技能培训）。