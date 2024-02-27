除了全球首发全新 MG3 Hybrid 之外，MG 姊妹高端电动汽车品牌 IM还将在2024 年日内瓦车展上再次全球首发。

IM代表Intelligent Mobility：是名爵母公司全新智能纯电动汽车品牌，将探索新的可能性，提供令人兴奋的驾驶体验。

IM L6电动轿车将首次亮相：这是一款具有领先技术水平的高端纯电动轿车。

当 IM 于 2025 年在欧洲推出时，它将在高端市场运营，重点关注行政轿车和大型 SUV。

IM 车型还将明确致力于在驾驶辅助和控制、驾驶员智能和互联服务以及领先的电动汽车动力系统中使用先进技术。

MG 承诺新款全电动 IM L6 将在 3 秒内从 0 加速到 100 公里/小时（62 英里/小时），同时还提供超过 600 公里（373 英里）和 800 公里（497 英里）的超常续航里程有两种不同的规格。