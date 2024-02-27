除了全球首发全新 MG3 Hybrid 之外，MG 姊妹高端电动汽车品牌 IM还将在2024 年日内瓦车展上再次全球首发。
IM代表Intelligent Mobility：是名爵母公司全新智能纯电动汽车品牌，将探索新的可能性，提供令人兴奋的驾驶体验。
IM L6电动轿车将首次亮相：这是一款具有领先技术水平的高端纯电动轿车。
当 IM 于 2025 年在欧洲推出时，它将在高端市场运营，重点关注行政轿车和大型 SUV。
IM 车型还将明确致力于在驾驶辅助和控制、驾驶员智能和互联服务以及领先的电动汽车动力系统中使用先进技术。
MG 承诺新款全电动 IM L6 将在 3 秒内从 0 加速到 100 公里/小时（62 英里/小时），同时还提供超过 600 公里（373 英里）和 800 公里（497 英里）的超常续航里程有两种不同的规格。
车展首日，智己汽车参展的4款高阶智能车型，凭借极致的电动驾控、极具未来感的智能驾舱、带有高速NOA功能的高阶智驾，以及包括固态电池的硬核三电等颠覆性亮点，吸引了大量海外用户围观品鉴。
新近上市的全新智己L7，凭借刷新“最长电漂”世界纪录的超强驾控、行政级的奢享高定空间、软硬件全域融合的高阶智能科技，同台竞技顶级豪车，毫不逊色。延续“极致驾控”基因的旗舰级SUV—智己LS7，带来前所未有的超大视野，让观展用户眼前一亮，全场景超级大五座空间等创新体验，更是震撼全场。最为亮眼的是“超级爆品”智己LS6，其全球首创的“全画幅数字驾舱屏”融合“全域数字视野补盲”、“雨夜模式”、“一键AI代驾”等诸多独创功能，备受海外用户青睐；“准900超强性能平台”和飓风电机赋能突破300km/h极速大关的超强性能，则让追求高品质驾控的欧洲用户跃跃欲试。