作为今年日内瓦车展的一部分，瑞士创新型电动汽车制造商 Micro 推出了 Microlino Lite，这是广受欢迎的 Microlino 的 L6e 版本，旨在为更广泛的没有驾照的受众提供可持续移动解决方案。

Microlino Lite 提供与其“老大哥”相同的续航里程，但最高时速限制为 45 公里/小时。

“Microlino Lite 是我们为让更广泛的社区能够使用可持续交通解决方案所做的贡献。我们认识到对这种移动性的需求日益增长，特别是那些希望在没有驾驶执照的情况下获得安全并免受天气影响的人，” Microlino联合创始人 Merlin Ouboter 解释道。

Microlino Lite 与标准 Microlino 型号不同，具有独特的设计特点。清新的配色方案强调了车辆的现代概念，而充满活力的橙色细节则赋予设计充满活力的感觉。

2024 年初夏，Micro 将以极具吸引力的入门级价格 149 瑞士法郎/月开始销售 Microlino Lite。它有威尼斯蓝和柏林无烟煤两种颜色可供选择，根据各自的国家法规，为持有 AM（轻便摩托车）驾驶执照的 14 岁及以上人士开辟了新的出行路线。

Microlino Lite 凭借其由高强度钢制成的自支撑车身，在同类车辆的驾驶动力和安全性方面树立了新标准。它的基本续航里程约为 100 公里，可选择延长至 180 公里，是日常使用的完美伴侣。

辅以出色的生产质量、汽车品质的钢和铝外皮、夏季敞篷感觉的天窗以及容量高达 230 升的实用行李箱，它提供了全面的独特包装。

与其老大哥一样，Microlino Lite 是在欧洲中心意大利都灵的 Microlino 工厂制造的。