在 2024 年世界移动通信大会（MWC 2024）上，微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）宣布了公司全新的人工智能访问原则 (AI Access Principles)，这一原则将指导微软未来拓展人工智能领域的业务发展。
史密斯在博客中写道：“我们今天宣布的原则，是微软公司 49 年历史上最大规模的投资、合作伙伴关系和促进创新和竞争的计划。通过发布这些原则，我们致力于提供广泛的技术访问权限，使世界各地的组织和个人能够以服务公众利益的方式开发和使用人工智能。”
微软此次公布了 11 项人工智能访问原则，分为三大板块：
- 赋能开发者： 微软将继续扩大其基础设施，支持人工智能模型的训练和使用，同时为软件应用开发者提供广泛的人工智能模型和工具。
- 提供选择： 微软将为开发者提供公共 API 访问权限，并为网络运营商提供统一的公共 API。开发者可以选择如何在微软 Azure 服务上销售、分发和使用其人工智能模型，并且微软承诺简化开发者从 Azure 转移到其他云开发平台的流程。此外，微软保证不会在开发者于 Azure 上使用的任何人工智能模型中使用非公开数据。
- 安全与责任： 微软将致力确保人工智能模型和数据中心免受物理和网络犯罪威胁，并应用其自身的“负责任人工智能标准” (Responsible AI Standard) 来保障人工智能的安全性、公平性和隐私性。同时，微软还将投资于全球范围内的人工智能技能培训。最后，微软致力于以环保的方式运行其 AI 数据服务器。