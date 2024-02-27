在 2024 年世界移动通信大会（MWC 2024）上，微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）宣布了公司全新的人工智能访问原则 (AI Access Principles)，这一原则将指导微软未来拓展人工智能领域的业务发展。

史密斯在博客中写道：“我们今天宣布的原则，是微软公司 49 年历史上最大规模的投资、合作伙伴关系和促进创新和竞争的计划。通过发布这些原则，我们致力于提供广泛的技术访问权限，使世界各地的组织和个人能够以服务公众利益的方式开发和使用人工智能。”

微软此次公布了 11 项人工智能访问原则，分为三大板块：