三星在上个月的 Galaxy Unpacked 活动中，用一段炫酷的视频和一个名字——Galaxy Ring，预示了一个全新的可穿戴设备品类。现在我们对这款戒指有了一些更多的了解，该戒指预计今年上市。

在巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）之前，The Verge 编辑 Allison Johnson 有机会亲身体验了 Galaxy Ring 的原型设备。据悉，该戒指非常轻巧，提供三种颜色选择，不过三星强调最终产品可能会发生变化。Johnson 称感受到了三星对这条新产品线的更大目标，他们不仅仅把它视为另一个可穿戴设备，而是将其视为公司未来“环境感知”愿景的一部分。

Johnson 试戴的 Galaxy Ring 原型机有三种颜色：铂银色、陶瓷黑色和金色。试戴期间不允许拍照，但 Johnson 称 Galaxy Ring 比看起来更轻，佩戴起来并不像想象中那么厚重。戒指呈略微凹陷的形状，每种颜色都提供 5 到 13 的尺码选择，比通常的可穿戴设备尺码范围稍宽，尺码用 S 到 XL 标注在戒指内侧。

三星数字健康部门副总裁 Dr. Hon Pak 没有具体说明戒指搭载了哪些传感器，但他提到了基于心率、运动和呼吸指标的睡眠分析功能。Dr. Hon Pak 表示，三星与其合作伙伴 Natural Cycles（已为 Galaxy Watch 系列带来经期和排卵期追踪功能）的合作也将扩展到 Galaxy Ring 上，这使其直接与 Oura 戒指竞争。Galaxy Ring 的更大尺码版本会有更大的电池容量，但 Dr. Hon Pak 并未提供确切的续航时间数据。

Galaxy Ring 将为三星健康应用近期推出的新功能“活力指数”（My Vitality Score）提供数据支持，该指标基于乔治亚大学的模型，结合睡眠、活动、静息心率和心率变异性等四个因素计算得出。活力指数也会成为三星 Galaxy Watch 的一项功能，将率先在今年晚些时候推出的 Watch 6 上应用，但需要搭配 Galaxy S24 系列手机才能使用。Galaxy Ring 用户还可以设定特定的健康目标，并通过名为“助推卡”（Booster Cards）的形式接收相关更新和提示，助推卡功能也将在今年晚些时候上线于三星健康应用。

在介绍三星对可穿戴设备未来愿景的整个过程中，Dr. Hon Pak 多次将 Galaxy Ring 描述为构建更大“环境感知”生态系统的一步——提供“以家庭为中心的互联护理”。“环境感知”的理念并非依赖于单个设备，而是通过从多个地方收集数据。例如，你的戒指、手表，甚至冰箱，都可以协同工作，提醒你上次吃蔬菜已经是四天前的事了，这可能是你最近感觉不舒服的原因。

Dr. Hon Pak 用更优雅的语言描述了这一愿景，他设想了一个支持个人健康目标的整体系统，而不是用毫无关联的数据轰炸用户。这听起来合情合理，甚至令人向往。但首先，三星需要做好这款戒指。