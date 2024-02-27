在过去的几个月里，改装师和专门的改装专家一直忙于为特斯拉的 Cyber​​truck 改色展现自己的才华。然而，特斯拉本身也加入了这一行列，扩大了电动皮卡车的颜色选择。

之前仅限于缎面隐形黑和缎面陶瓷白，特斯拉现在提供三种新的颜色：缎面滑灰、缎面玫瑰金和缎面深渊蓝。但有一个问题：这些新外观只能在加利福尼亚州的四个选定的特斯拉服务中心安装。

特斯拉网站上列出了五种不同的选项；缎面玫瑰金（6,500 美元）、缎面深渊蓝（6,500 美元）、Slip Grey（6,000 美元）、缎面隐形黑（6,000 美元）和缎面陶瓷白（6,000 美元），但特斯拉常见问题解答还透露，将有森林绿和深红色选项可用，尽管可能要晚一些。

特斯拉表示，其Cyber​​truck的外观材料是由可自我修复的聚氨酯薄膜制成，并声称它们“比传统的乙烯基包装材料更环保”。该公司没有说明这些包装材料是否是从 3M 等其他公司采购，或者薄膜是否是内部开发的。

这家电动汽车制造商几个月来一直在美国提供包装，但居住在加利福尼亚州以外的任何人想要包装他们的 Cyber​​truck 或任何其他特斯拉，都必须寻找售后市场。然而，这可能并不是一件坏事，因为去年在该公司的一个服务中心完成的一辆 Model Y 的包装效果相当糟糕，车主最好转向售后市场。