今年夏天， NASA 将采用Ascent Solar Technologies（纳斯达克股票代码：ASTI）的柔性薄膜太阳能来执行“小型航天器的大功率”任务。

美国宇航局空间技术任务理事会和阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心正在领导这项任务，该任务正在开发一种使用轻质、灵活的光伏（PV）的空间电力系统，为航天器提供低成本电力。它被称为轻型集成太阳能阵列和天线（LISA-T）任务，是一个嵌入薄膜光伏和天线元件的发射存放、轨道部署阵列。

这是 NASA 探路者技术演示器 (PTD) 系列的第四次任务，将新颖的小型航天器技术在轨道上进行测试。这些任务由硅谷艾姆斯研究中心管理，将尖端技术融入到 NASA 未来的科学和探索任务中。Ascent Solar Technologies 的 LISA-T 太阳能电池阵列重量轻，包装后占用空间更少，并且与其他光伏选项相比，输出功率是其他光伏产品的三倍。这些阵列的设计尺寸大于任务的标准尺寸和外形尺寸的立方体卫星纳米卫星，并具有能够为小型航天器产生千瓦功率的选项。

Ascent Solar Technologies于11月宣布，将于本季度推出Titan系列产品，该系列产品针对太空环境进行了优化，功率输出效率为17.55%。Titan 模块尺寸约为 1 平方英尺，重量为 10 克，目标输出为 17 瓦。

在此次任务之前，Ascent 的光伏技术已经在 NASA 的材料国际空间站实验 ( MISSE-X )中在国际空间站上进行了测试。柔性铜铟镓硒 (CIGS) 阵列可以应对恶劣的空间条件，无论是裸露形式还是封装形式。Ascent 的更多太阳能模块这次采用了经济高效且更轻的层压板，预计将在 MISSE 有效载荷上进行评估，该有效载荷计划在 3 月份的 SpaceX 第 30 次商业补给任务中搭乘前往空间站的便车。