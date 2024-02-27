电动商用车制造商 Xos 和Winnebago正在合作为 Winnebago 的特种车辆部门开发全电动底盘。

该机箱采用成熟的 Xos 电池和电子技术，专为 Winnebago 独特的商业应用而定制。随着第一个底盘的交付，这种合作伙伴关系将两个行业领导者聚集在一起，为特种车辆市场提供创新的全电动解决方案。温尼贝戈的特种车辆部门提供商用车已有 50 多年的历史，并以零排放车辆解决方案引领市场，并于 2018 年推出了第一款电动汽车。

Winnebago 的专用底盘将利用 Xos 成熟的 SV 平台技术，从而实现快速可扩展性、可靠的零件访问、持续的软件改进和可扩展的服务支持。该底盘还兼容Xos的车队管理软件Xosphere，为最终用户提供全面的支持系统。该平台的用例包括但不限于移动儿童宣传中心、医疗和牙科诊所、献血车和移动指挥车。Xos 的电动底盘将支撑 Winnebago 的零排放商用车外壳，有 33 英尺和 38 英尺长度可供选择。这款新车的预计行驶里程可达 200 英里，消除了尾气排放，降低了噪音，并降低了总体运营成本。

“我们不断寻求新的方法来增强客户的使命，与 Xos 的合作伙伴关系是我们下一步努力的重要一步，”温尼贝戈特种车辆部门总监 Robert Kim 说道。“近期我们特种车辆部门对零排放车辆的需求持续增长，我们期待使用旨在无缝集成到我们的制造流程中的 Xos 底盘来扩大我们的领导地位。”

Xos, Inc.首席执行官兼联合创始人 Dakota Semler 表示：“我们很高兴与 Winnebago 合作，推动行业向前发展。这证明了我们产品的质量和可靠性，以及以客户为中心的设计温尼贝戈特种车辆团队的方法。这种合作关系结合了两家公司的优势，并对这些车辆所服务的社区产生了积极影响。”

“我们的创新方法植根于拥抱变革和跨业务合作，为客户创造尽可能最佳的体验，”项目合作伙伴温尼巴戈工业先进技术集团总监杰米·索伦森 (Jamie Sorenson) 说道。“我们不断监控不断变化的客户需求和技术解决方案，我们与 Xos 的合作伙伴关系是我们迈向电动特种车辆未来之路的一个重要里程碑。”