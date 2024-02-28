据彭博社报道，苹果公司已搁置并取消了自动驾驶电动汽车的所有开发计划。苹果汽车项目启动已有十多年时间，期间投入了数百万美元，但最终决定这不是一个可行的项目。

苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）发布内部信，告知大约将近 2000 人的汽车项目团队，该项目已被取消。

苹果汽车的研发工作已经接近尾声，许多研发人员将转到苹果公司的人工智能部门，在人工智能主管约翰·吉安南德雷亚（John Giannandrea）的领导下从事生成式人工智能的研发工作。

苹果汽车团队中有许多硬件工程师和汽车设计师，其中部分员工转岗到苹果公司的其它部门，而剩余员工则面临被裁员的命运。

彭博社此前报道称，苹果汽车项目向现实低头，下调研发目标，延后至 2028 年交卷。

苹果汽车的消息最早出现在 2014 年，从那时起，这个项目就问题不断。工作重点多次改变和演变，苹果也因内部纷争多次更换领导层。2021 年，Apple Watch 项目老大凯文·林奇（Kevin Lynch）接管了该项目，他努力缩小项目规模，并下调开发目标让其更加容易实现。

据彭博社报道，苹果高级管理人员在最近几周做出了终止苹果汽车项目的决定。