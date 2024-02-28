根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，中东智能手机（不含土耳其）出货量达到1220万部，同比激增24%。2023年全年总出货量达到4250万部，相较2022年增长11%。尽管能源领域因石油减产而面临困境，但非能源领域的发展却呈现出明显的积极信号。其中旅游行业的表现尤为瞩目，大多数海湾合作委员会国家都迎来了旅游业的强劲反弹。

2023年，沙特吸引了2700万国际游客，同比增长1100万。2023年第四季度，在经济增长以及旅游业双重推动下，沙特的智能手机出货量达到360万部，同比大幅增长28%。由于Qiddiya、Neom、Red Sea Project和Diriyah Gate等大型房地产和基础设施开发项目吸引大量外来劳动力，可能会增加该市场对入门级智能手机的需求。与此同时，阿联酋（UAE）同比达到22%的显著增长，这主要得益于迪拜购物节等季末促销活动；线上零售平台亚马逊和Noon推出的Black Friday 和Yellow Friday等促销活动，以及各大厂商推出了新的手机型号。

伊拉克，由于银行不断加大对美元提现的限制力度，加剧美元现金短缺，市场汇率也水涨船高，但该国的智能手机市场仍实现86%的惊人增长。伊拉克经济具有依赖进口、以现金为主的特点，因此美元非常重要。该国的消费者喜欢设计美观、技术先进、价格实惠的智能手机，因此伊拉克的各大厂商（包括传音和小米）不断面向年轻群体开展营销活动。

Canalys高级顾问Manish Pravinkumar表示：“小米、荣耀和传音已成为200美元以下细分市场的领军者，这表明由于生活成本不断增加，消费者的购买模式也在发生改变。小米着力拓展在该地区的线下业务，在阿联酋Sharaf DG等零售商中开设的门店数量从4家增加到12家。该品牌还推出红米12C等改进型产品，通过重组团队提高产品竞争力。荣耀延续了华为在该地区一贯的发展战略，推出包括荣耀Magic 5 Pro在内的旗舰产品，荣耀XA/B系列机型更是在沙特和伊拉克等市场广受好评，这些举措进一步夯实了品牌知名度。摩托罗拉的增长幅度高达49%，表明在竞争激烈的市场中，该品牌始终不遗余力地专注于中东和非洲市场。该厂商侧重于扩大产品影响力，其目标是增加至少10个新市场。”

Pravinkumar补充道：“展望未来，随着地区经济不断回暖，2024年中东地区智能手机市场增长前景乐观。短期来看，渠道合作伙伴的工作重点是补充库存，这也是2023年底市场大幅复苏的重要基础，预计会迎来持续的增长。长期来看，即将推出的统一海湾合作委员会旅游签证（预计在2024或2025年推出）这将吸引更多游客，从而惠及各大行业，特别是与旅游相关的服务业。旅游业的快速增长，可能会加大人们对最新设备和技术的需求。厂商在该地区拓展市场的过程中，应该优先考虑构建更强大的渠道合作伙伴关系。此外，他们还应继续根据当地情况提高核心实力，通过改进产品来确保盈利能力。”