data.ai 发布了 2023 年中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年中国手游发行商出海依旧如火如荼。data.ai 数据显示，海外移动游戏市场用户支出约 24% 来自中国发行商旗下产品，而全球Top 100发行商海外收入排名中，29 家为中国发行商，较 2023 年增加 1 位。接下来我们将对 2023 年中国手游发行商及应用出海收入 30 强进行详细盘点。

2023 年共 27 家手游发行商海外营收成功突破 1 亿美元，其中米哈游超越腾讯，首次登顶出海收入榜榜首。这两家公司也是期间唯一的两家海外营收超过 10 亿美元大关的中国手游发行商。原神、王者荣耀分别是两家公司最热门游戏。凭借在美日韩稳定占据SLG和MMORPG游戏市场的三七互娱以近 9 亿美元营收紧随其后。实际上，榜单前三十中，近半数厂商均在SLG赛道表现优异，包括点点互动、莉莉丝以及IM30等。特别是点点互动旗下 Whiteout Survival 成为 2023 年该品类的最大黑马，贡献了发行商总收入的超 50% 营收份额。

除SLG、团队战斗RPG、MOBA等长期优势游戏赛道以外，我们也能看到部分发行商在新的游戏赛道发力并取得亮眼的成绩。例如，网易凭借 Eggy Party（蛋仔派对）成功优先抢占派对吃鸡的海外市场，并在港澳台地区累计实现 460 万美元用户支出；海彼则是不断深耕Rougelike休闲动作品类，并通过混合变现策略跻身出海收入排名第 8；柠檬微趣另辟蹊径，不断更新迭代合成手游玩法，旗下 Gossip Harbor 已成功跻身合成手游年收入榜第 4，仅次于 Merge Mansion、Merge Dragons 和 Travel Town。

其余厂商排名请参考榜单图片。

2023 年中国发行商发行手游出海收入榜榜首由米哈游旗下 Genshin Impact（原神）摘得。游戏凭借出色的角色场景建模，引人入胜的章节剧情，精彩的战斗场面以及丰富的线上线下活动，保证了 4400 万平均海外月活数，全年累计用户支出突破 8 亿美元（仅统计移动端应用内付费数据）。射击吃鸡手游 PUBG MOBILE 以约 7 亿美元营收位列第 2。米哈游由去年 4 月全球上线的另一款二次元团队战斗RPG手游 Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道）成功跻身榜单第 3 位，无与伦比的营收表现让我们有理由相信它将在 2024 年更进一步。同样在二次元赛道稳定创收的发行商悠星网络本期有两款产品入围出海收入榜前三十，它们分别是团队战斗游戏 Blue Archive（蔚蓝档案）以及塔防游戏 Arknights（明日方舟）。

多款4X行军战斗游戏榜上有名，不仅包括老面孔例如 Puzzles & Survival、Rise of Kingdoms（万国觉醒），也有新入围的黑马例如 Whiteout Survival。这款由点点互动发行的3D卡通风格末日求生设定SLG手游，凭借在欧美日韩市场的优异表现，已成为除 Evony 之外年度用户支出最高的同品类游戏（海外年用户支出高达 4.4 亿美元）。

data.ai 数据显示，2023 年共 29 款出海手游用户支出破 1 亿美元，具体排名请参考榜单图片。