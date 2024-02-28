极氪汽车旗下新款极氪001正式上市。新车共推出4款车型，售价区间为26.9-32.9万元，起售价较2023款入门版车型下调3.1万元至26.9万元，顶配售价下调5.7万元。动力方面，新车继续提供两驱和四驱车型，其中，两驱车型最大功率310千瓦，四驱车型最大功率580千瓦。与现款车型相比有所提升。极氪官方称，四驱版车型的0-100公里/小时加速时间为3.3秒，相比现款提升了0.5秒。续航部分，新车提供95千瓦时（神行电池）和100千瓦时（麒麟电池）两种容量电池组，根据驱动形式和动力版本不同，95千瓦时车型对应纯电续航分为722公里、675公里和626公里；100千瓦时车型对应纯电续航分为750公里、705公里和656公里三种。

截至目前，极氪汽车共有极氪001、极氪009、极氪X和极氪007四款车型。零售数据显示，2023年极氪汽车累计118685辆，虽然同比增长65%，但较14万辆销量目标仍有一段距离，目标完成率为79.12%。细分车型中，极氪001销量为76246辆，占总销量的64.24%。极氪X和极氪009次之，分别为22372辆和19210辆。

按照规划，2024年极氪汽车年销量目标为20万辆，这也意味着，极氪想要实现20万辆年销量目标，平均每个月需要完成1.6万辆。极氪001作为品牌销量担当，降价上市能够提供一定的市场增量效果，再加上此前上市的极氪007，月销1.6万应该不难。除此之外，安聪慧也曾表示明年极氪将发布三款新车，都是聚焦主流市场，这也是和极氪过去深耕小众细分市场，寻找差异化竞争路径所作的切割，极氪将致力于大众主流家用市场。