达契亚首款全电动车型 Spring 因让所有人都能享受电动出行而受到广泛赞誉。它于 2021 年首次推出，是 2022 年和 2023 年零售客户销量第三大的电动汽车。自推出以来，Dacia Spring 在全球范围内的注册量已超过 140,000 辆。

Spring 的能源效率和碳足迹在 2022 年受到特别赞扬，被欧洲独立组织 Green NCAP授予最高 5 星级评级。

对于寻求简单、实惠且高效的零排放出行的人们来说，Dacia Spring是完美的解决方案。通过车辆车载连接系统收集的数据显示，Spring 驾驶员的平均每日行程仅为 23 英里，平均速度仅为 23 英里/小时。在 75% 的情况下，汽车是在家充电的。

Dacia Spring 始终能找到自己的受众，因为它自推出以来不断发展，并于 2022 年推出了新的品牌标识，并于 2023 年推出了更强大的 65 马力发动机。今天，全新 Dacia Spring 通过了另一个里程碑，继承了这些品质这使其成功更上一层楼。

它比以往任何时候都更具吸引力，具有完全更新和更坚固的设计，但仍然实用，具有针对该细分市场的特殊内部存储空间。由于精心控制了重量，它的效率更高，同时仍然是市场上最实惠的全电动车型。

现在，欧洲买家可以享受到这些品质，因为它首次推出了右侧驾驶车型。全新 Dacia Spring 将于 2024 年 3 月 12 日开始预订，并于当天公布价格。

全新达契亚 Spring 资源消耗少，并通过其轻量化实现更高的效率。除了对所有新达契亚车型进行的更改（例如去除所有镀铬和动物皮革装饰件或增加全染色部件数量）之外，全新 Spring 还根据非常严格的标准进行设计，以准确满足A 级客户的特定需求。其中包括经过校准以满足他们的标准并且适合紧凑平台的电池。

顶级Extreme车型的重量仅为984公斤，是欧洲唯一一款重量低于一吨的全电动汽车。与具有相同内饰的上一代车型相比，尽管为满足监管要求而增加了众多新的 ADAS、升级的内饰和标准设备，但重量仅增加了 6 公斤（或 +0.6%）。

密切关注尺度，结合电机效率，全新 Spring 拥有出色的能源利用率，低于 14.6 kWh/62 英里，从而控制运行成本。

紧凑的 26.8 kWh 电池经过精确校准，可满足全新 Spring 驾驶员的需求和生活方式，而不会因增加过多的重量而降低整体性能。所有版本的 WLTP 续航里程均超过 220 公里（137 英里）， 其性能对于平均每天仅行驶 37 公里（23 英里）的客户来说绰绰有余（根据车载计算机收集的数据）。

为了进一步优化汽车的续航里程，全新 Dacia Spring 首次配备了再生制动系统，通过新的变速箱控制装置选择“B 模式”即可激活该系统。

全新 Dacia Spring 标配 7 kW 交流充电器，可在家用插座上在不到 11 小时内将电池从 20% 充电至 100%，而在 7 kW 壁箱上仅需 4 小时。30 kW 直流充电器可在 45 分钟内将电量从 20% 快速充电至 80%。

新款 Dacia Spring 比以往任何时候都更加实用，现在配备了双向 V2L（车辆到负载）充电器，因此可以用作为电气设备供电的能源。一个特定的适配器可插入位于格栅下方的汽车充电连接器，充当传统的 220V/16A 插座。