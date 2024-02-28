索尼互动娱乐（SIE）宣布将在全球裁员 900 人，本次裁员人数占员工总数的 8%。

SIE 所有工作室都会受到此次裁员影响，包括 Insomniac Games、Firesprite、Guerrilla、Naughty Dog 等，以及最重要的 PlayStation 伦敦工作室。

索尼表示，英国 SIE 的各项职能都会弱化，并将直接关闭伦敦工作室，而 Firesprite 工作室也将缩减规模。SIE 总裁兼 CEO 吉姆·瑞安 (Jim Ryan) 表示：

我们做出了一个非常艰难的决定，计划在全球范围内裁员约 8% 或约 900 人，需遵循当地法律和协商程序。全球各地 (包括我们的工作室) 的员工都将受到影响。 这些人都是才华横溢的人才，是我们取得成功的重要部分，我们对他们的贡献深表感谢。然而，行业已经发生了巨大变化，我们需要为未来做好准备，让我们的业务迎接未来的挑战。我们需要满足开发者和玩家的期望，并继续推动游戏领域的未来技术发展，因此我们退一步确保我们能够继续为玩家社区带来最佳的游戏体验。

在另一篇博文中，PlayStation 工作室负责人 Hermen Hulst 确认此次裁员会影响《漫威蜘蛛侠》开发商 Insomniac、《最后生还者》开发商顽皮狗（Naughty Dog），以及索尼位于美国的技术、创意和支持团队，同时《地平线》工作室 Guerrilla 也受到影响。

Hulst 确认，一些游戏在“重新评估我们的运营方式”过程中被取消，但没有透露具体名称。“我们审视了我们的工作室和产品组合，评估了处于不同开发阶段的项目，并决定放弃其中一些项目。”

“我想明确一点，停止这些项目的工作并不反映团队成员的才华或热情。我们的理念一直是允许进行创造性实验。有时，伟大的想法不会变成伟大的游戏。有时，一个项目是在最好的意图下启动的，然后市场或行业的变化导致计划的改变。”