据纽约时报报道，苹果公司在其名为“泰坦计划”（Project Titan）的自动驾驶汽车项目上投入了超过 100 亿美元，但该项目最终以失败告终，报道详细披露了项目在研发过程中遇到的种种问题。

2014 年，苹果启动了“泰坦计划”，但该项目在长达十年的时间里裹足不前，最终在本周初被叫停。项目花费了巨额资金，用于研发以及为数千名苹果工程师和汽车专家发工资。据报道，有内部员工从一开始就对该项目持怀疑态度，他们将该项目戏称为“泰坦尼克号灾难”，而不是官方代号“泰坦计划”。

虽然项目得到了苹果 CEO 库克的批准，但汽车团队成员深知项目成功的难度巨大。一辆带有自动驾驶功能的电动汽车成本至少需要 10 万美元，而且利润微薄，竞争激烈。

据报道，苹果曾与特斯拉 CEO 埃隆·马斯克就收购特斯拉进行过谈判，但最终苹果认为自己制造汽车比整合特斯拉更具可行性。早在 2014 年，马斯克就表示与苹果有过“对话”，但当时他认为收购“几乎不可能”。

报道称，未能找到合适的领导人是导致该项目失败的另一个重要因素。该项目在过去十年间经历了四次领导层变动，规模也多次扩张和收缩。报道称，项目最终失败的最根本原因是苹果无法研发自动驾驶所需的软件和算法。

据悉，参与该项目的 2000 多名员工将被重新分配，一部分人将加入苹果其他团队从事人工智能等技术研发，另一部分将被裁员。苹果将把从汽车项目中学到的经验应用到其他设备上，例如带有摄像头的 AI 耳机、机器人助手和增强现实设备等。