继 2023 年两次大规模裁员后，艺电公司（Electronic Arts）再次宣布裁员。这家游戏发行商日前透露，将裁掉其总员工人数的 5%。根据 EA 之前公布的员工总数，这意味着将有 650 至 670 名团队成员被解雇。

EA 首席执行官安德鲁·威尔逊（Andrew Wilson）在宣布裁员的博客文章中表示：“虽然并非每个团队都会受到影响，但这却是这些变革中最艰难的部分，我们已经尽一切努力尝试减少对团队的影响。我们的首要目标是为团队成员提供寻找新角色和转到其他项目的机会，如果无法做到这一点，我们将全力支持和关心每一位同事，并给予最大的尊重。”

EA 此前在 2023 年初裁掉了 800 名员工，随后又裁掉了其旗下知名开发商 BioWare 工作室的 50 名团队成员。

EA 娱乐总裁劳拉·米尔（Laura Miele）在另一篇博客文章中表示，EA 旗下一家大型工作室 Respawn 将会进行一些变革，该工作室之前宣布的星球大战主题第一人称射击游戏项目已取消。米尔表示，团队现在将专注于“基于我们拥有品牌的全新项目，同时为现有游戏提供支持”。

此外，新成立的工作室 Ridgeline 原计划为 EA 的战地系列开发单人游戏，但随着工作室负责人马库斯·莱赫托（Marcus Lehto）的离职，该工作室位于西雅图的运营将逐步停止。Ridgeline 的部分团队成员将被转移到另一家战地工作室 Ripple Effect，而 Criterion 将接手战地系列的单人游戏项目。

米尔对战地系列的未来似乎持乐观态度，她表示 EA 现在拥有“战地系列历史上规模最大的开发团队”。

最后，EA 将停止运营旗下多款手机游戏，包括《金卡戴珊：好莱坞》、《指环王：英雄崛起》、《击球棒球》和《F1 Mobile》。