极越宣布与中国平安财产保险股份有限公司（以下简称”平安产险“）达成战略合作，共同打造一项前沿的保障服务——智驾保。助力极越智能驾驶服务体验再次实现进阶，为用户提供更全面的切实保障。用户在使用高阶智驾功能时，如果发生事故，可通过极越官方客服电话申请服务兑换，极越将为每一位智驾保用户提供专业的服务支持。

双方将针对极越汽车机器人用户共创创新性保障产品智驾保服务，该服务保障范围覆盖高速、城市、泊车等全场景，确保高阶智驾功能在启用过程中的每一个环节都得到周到的安全护航。按照计划，针对3月1日0时后交付并通过极越官方合作保险渠道完成交强险及商业险投保的新用户，极越将免费赠送该服务，用户无需承担额外费用。对于上线前的老用户，在完成相关试驾邀请任务后，极越也将免费赠送智驾保服务，并计划于4月向全量用户开放智驾保服务订阅。

如今，智能汽车正受到越来越多用户的青睐，高阶智驾功能的渗透率也在快速提升。极越与平安产险联合推出智驾保服务，为用户使用高阶智驾功能提供保障，尽享极越智能汽车的极致体验。目前，智驾保服务内容包含两项服务内容，符合服务场景的用户可根据事故实际情况灵活选用，避免在使用高阶智驾功能时发生事故造成的一些额外经济损失，最大程度保护用户权益。智驾保服务的诞生，它不仅仅是一项服务，更是一份极越对安全承诺的升华，是极越对每一次驾驶旅途的深度关怀。